Isco ya 'marca goles' con el Betis; la luz al final del túnel

Isco Alarcón ya está casi recuperado al 100% de su lesión. No hay mejor noticia, desde luego, para un Real Betis Balompié que no ha parado de echarlo de menos desde esa noche amarga en La Rosaleda en la que se le terminó viendo salir en muletas. De hecho, ya acumula numerosas sesiones con el grupo, realizando trabajo de impacto, competitivo en pequeños partidos y sobre todo, haciendo lo que más le gusta: dejando detalles de calidad e incluso anotando goles en esos pequeños partidos de entrenamiento. Así lo ha mostrado el combinado de La Palmera en un video en sus redes sociales en el que se ve al de Arroyo de la Miel integrado como uno más. Paredes, intento de acciones defensivas incluso tirándose al suelo y como se acaba de comentar, anotando ya goles que poco a poco llenan su batería de confianza.

La realidad es que ir superando poco a poco este tipo de sesiones también implica ganar confianza mental e ir superando el miedo muy poco a poco. De hecho, hace algunos días, cuando se produjo la presentación en rueda de prensa de su documental junto a Sara Sálamo, confesó que había tenido un pequeño susto con un golpe en uno de los entrenamientos y que todo había quedado en nada afortunadamente.

Aitor Ruibal habla sobre Isco Alarcón

Un jugador clave para sus compañeros

Como bien pudo confirmar el propio Aitor Ruibal en su entrevista exclusiva con Diario de Sevilla, el malagueño ha vuelto a un gran nivel para lo que se podía esperar tras tanto tiempo en el dique seco. Reconoce que es una pieza fundamental en un equipo como el Betis y que lo necesitan sobre el campo cuanto antes. En la sesión de entrenamiento de este miércoles para el conjunto verdiblanco también ha vuelto a trabajar con normalidad junto al resto de sus compañeros, lo que lo entabla directamente ya para la convocatoria que ofrecerá Manuel Pellegrini el próximo sábado después de su rueda de prensa en la ciudad deportiva Luis del Sol antes de medirse al Girona.

Isco saludando a la afición del Málaga en el amistoso de este verano / EP

La renovación de Isco, a punto de caramelo

La ampliación de contrato de Isco Alarcón con el Real Betis Balompié está muy cerca de llegar a buen puerto. Ya desde la última semana del mercado de fichajes de verano algunos compañeros de los medios de comunicación vienen estableciendo que el acuerdo hasta 2028 estaba prácticamente cerrado y que restaba la oficialidad. Esta puede llegar de un momento a otro, ya que en Heliópolis se está moviendo todo el papeleo para formalizar el acuerdo en horas con la firma de todos los responsables una vez se llegue al acuerdo definitivo respecto a la fecha.

Decía el malagueño sobre este aspecto que todo sería muy fácil: "Lo de la renovación es algo que está en el aire, que va a ser fácil porque tanto el Betis como yo queremos alargar nuestro camino juntos. Quiero jugar en el campo nuevo, a ver si llegan ya a un acuerdo porque si no no me va a dar tiempo de jugar. Muy contento y feliz por volver a los entrenamientos y también por estar con mis compañeros".