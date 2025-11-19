El lateral izquierdo, un puesto sin un referente aún en el Betis

Dentro de lo completa y equilibrada que parece la plantilla del Betis, con la mayoría de posiciones bien cubiertas con teóricos titulares y suplentes de nivel, el lateral izquierdo sigue siendo un lunar negro. Desde las salidas de Álex Moreno y, después, la de Miranda el puesto no ha tenido un referente y ha sido una de las posiciones en las que más se ha rotado. Abner, Perraud, Ricardo Rodríguez… Ninguno acabó haciéndose imprescindible. Junior volvió esta semana con la idea de que se hiciera fuerte ahí, pero no ha terminado de ofrecer e rendimiento esperado y antes las ausencias por molestias de él y del internacional suizo Manuel Pellegrini ha recurrido a la solución de Valentín Gómez, cumplidor aun acusando la inexperiencia de jugar en un sitio que no es el suyo.

La vuelta a los entrenamientos esta semana dejó la buena noticia de ver a los dos laterales izquierdo del plantel trabajando con normalidad. Junior no juega desde la derrota con el Atlético de finales de octubre por un problema muscular en un muslo del que ya está restablecido, completando la sesión de trabajo sin problemas. Ricardo Rodríguez, que se perdió los dos últimos encuentros con el Betis, si jugó en este parón con Suiza, por lo que ya está recuperado de esas molestias que arrastraba y que sin ser preocupantes, sí que hicieron que Pellegrini lo reservara, pese a que su selección tiró de él pese a que en principio viajó para ser evaluado y formar parte de la concentración, aunque acabó siendo titular en el choque en Ginebra frente a Suecia (4-1) que dejó encarrilado el billete mundialista del combinado helvético, que rubricó anoche en Kósovo. Ricardo fue sustituido en el descanso contra el Mallorca por precaución y no jugó después contra el Olympique de Lyon al no estar aún al 100%. “Está bien, pero no quise arriesgarlo”, explicó el técnico bético.

Como quiera que se ha perdido un par de sesiones de trabajo esta semana, sobre el papel parece que Junior será la apuesta del Ingeniero ante el Girona el domingo (16:15), aunque con todos los centrales disponibles no sería extraño que Valentín Gómez tuviese continuidad en un puesto en el que ha actuado los tres últimos encuentros. Jugó la segunda parte contra el Mallorca, el duelo europeo con el Lyon y el partido en Mestalla. Y cumplió sobradamente. Seguro en defensa, rápido al corte y en las coberturas, ayudando en el juego aéreo y animándose en ataque, aunque a la hora de centrar desde la banda le cuesta.

Sin embargo, Pellegrini es un entrenador para quien los roles son importantes y no suele, salvo que no tenga alternativas, reinventar a un futbolista por delante de otros dos en su posición natural. Independientemente de lo que decida, lo cierto es que el lateral izquierdo viene siendo un problema al que no se le encuentra una solución sólida y el próximo verano volverá a sufrir cambios, porque por muchos movimientos que se produzcan no se acaba de dar con la tecla. En el mercado invernal hay otras necesidades más urgentes en las que gastar el dinero, por lo que habrá que esperar y confiar en que Junior recupere su mejor versión y que Ricardo gane en confianza para su atacar más, aunque si no siempre estará Valentín Gómez.