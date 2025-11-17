De la Fuente no se olvida de Isco para la selección

La selección quiere sellar su billete virtual para el próximo Mundial de forma matemática. El combinado nacional recibe este martes en Sevilla a Turquía, segunda de grupo, con el reto no sólo de vencer sino también de convencer en La Cartuja. El seleccionador citó en esta convocatoria al bético Fornals, pero no se olvida de optro jugador verdiblanco cara al futuro.

En este sentido Luis de la Fuente fue cuestionado por la situación de Isco, que ya regresó al combinado nacional hace sólo unos meses de su mano, aunque una nueva lesión en el pie izquierdo lo ha dejado en el dique seco desde agosto. Pero no se olvida de él. "La relación que tenemos es muy buena. Ya hablamos en su momento durante su proceso de recuperación. Esperamos, primero, que recupere bien ese tono y sensaciones para su club. Él, como otros muchos jugadores españoles, porque somos afortunados y tenemos a los mejores del mundo, está en la relación de futbolistas que manejamos estando en condiciones, pero primero le deseamos una inmediata recuperación porque el fútbol necesita futbolistas de esta importancia. queda mucho de aquí al Mundial", dijo el técnico.

De la Fuente, además, insistió en que "un Mundial es la competición más importante" y eso le hace sentir "la importancia de este cargo", subrayó el entrenador, quien también se refirió a que España esté incluida en la lista de favoritos para ganar este verano esta cita futbolística.

Isco se lesionó a principios de agosto y desde hace unas semanas ya se entrena con normalidad con el resto de sus compañeros, aunque necesita recuperar el ritmo de competición y las sensaciones en el campo. Esta jornada contra el Girona podría entrar ya en la convocatoria de Manuel Pellegrini y, por qué no, debutar por fin en esta temporada.