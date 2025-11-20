Dominio del Betis en los partidos en casa ante el Girona

El Betis afronta este domingo su compromiso de la decimotercera jornada de Liga ante el Girona, un duelo que llega marcado por la clara ventaja histórica que los verdiblancos mantienen como locales frente al conjunto catalán.

De los diez enfrentamientos oficiales disputados en terreno bético, el Betis ha logrado imponerse en seis, mientras que el Girona sólo ha podido sumar una victoria y tres empates en sus visitas. En las dos últimas temporadas, ambos equipos firmaron tablas en sus duelos disputados en la capital hispalense. En la campaña 2023-24, el choque acabó 1-1 gracias a los tantos de Pezzella para los locales y Dovbyk para los gerundenses.

Un año antes, en la jornada inaugural del campeonato, el marcador reflejó idéntico resultado, esta vez con goles de Bartra y Misehouy. El historial reciente recoge también el 2-2 registrado en la temporada 2017-18 en el Villamarín, con Guardado y Tello anotando para los heliopolitanos y un doblete de Portu para el Girona.

El único triunfo gerundense en campo verdiblanco se remonta a la temporada 2009-10, en Segunda División, cuando el Girona sorprendió imponiéndose por la mínima gracias a un gol de David Cañas. Desde entonces, el equipo catalán no ha logrado volver a vencer a domicilio al Betis.

Las seis victorias béticas en esta serie de enfrentamientos reflejan la igualdad que suele marcar estos duelos, casi siempre con marcadores ajustados. Desde el 3-2 en la Copa de la República de 1936, los triunfos béticos han llegado con resultados como el 4-3 de la campaña 1940-41, el 3-2 en la Liga 2018-19 o los repetidos 2-1 registrados en diferentes temporadas. El más reciente de ellos tuvo lugar en septiembre de 2022, cuando un doblete de Borja Iglesias permitió al Betis remontar el tanto inicial de Arnau.