Isco Alarcón: "Lo de mi renovación con el Betis va a ser fácil, quiero jugar en el campo nuevo"

A primera hora de la tarde de este jueves 13 de noviembre, Isco Alarcón y su esposa, Sara Sálamo, han atendido a los medios de comunicación en una rueda de prensa para hablar del documental 'En Silencio', sobre su recuperación en la primera de las lesiones en su pierna izquierda. En la obra se puede ver la parte más profunda del malagueño en su soledad mientras se recupera, desde el momento en el que comienza a entrenar en solitario en el gimnasio hasta que no es convocado por Luis de la Fuente para la eliminatoria de la Nations League ante Países Bajos.

En dicha conferencia se han tocado numerosos temas, tanto los relacionados con el apartado cinematográfico de una obra que participa en la edición número 22 del Festival de Sevilla de cine, como también por el apartado deportivo, ya que el malagueño era noticia destacada por su nueva lesión (de la que está muy cerca de recuperarse) como también de su renovación, la cual está prácticamente cerrada.

Isco Alarcón en un clip del documental sobre su recuperación / Sara Sálamo

¿Cómo surge esta idea?

"La idea surge del Betis, que le propone a Isco documentar su proceso de recuperación. Él pensó que se sentiría más cómodo si yo dirigía esas piezas. Pero me parecía interesante poder contar este tipo de historias de otra manera. Les propuse montarlo de esta forma y en seguida aceptaron, se pusieron manos a la obra y nace de esa forma".

¿Por qué se corta en el mes de marzo?

"Había que tomar una decisión a nivel narrativo. Era todo muy cíclico que se convertía en una espiral y había que cortar. No siempre que quieres puedes y ese era un buen mensaje para la juventud. Y eso no hace menos válido que te hayas esforzado".

Isco siendo filmado por su pareja, Sara Sálamo

Isco, ¿cómo ha sido para ti la experiencia?

"Para mí fue una experiencia muy buena. Decidí yo que la historia la contara ella porque vivimos juntos, porque tiene acceso a cosas que otras personas no tienen. Porque tengo la suficiente confianza con ella para decirle que sí o que no como se ha demostrado en la película. Siempre está. Me apoya en mis días buenos y en mis días malos".

¿Qué mensaje lanza a Isco?

"El mensaje que tratamos de dar es que hay muchas veces que trabajas, te esfuerzas y no te salen las cosas como tú deseas o como tú planeas. Esa es la idea, tratar de servir de inspiración para esa gente que lo está pasando mal. Hay que mirar hacia delante, resistir y ver cómo afrontar la vida".

Uno de los frames del documental de Isco Alarcón

¿El derbi un nuevo comienzo?

"Ya sabéis el significado del derbi para nuestra ciudad, para nuestra afición. Es un momento importante. Tenemos tiempo para seguir poniéndome a tono, trabajando desde otra parte. Hay dos semanas para coger el ritmo de mis compañeros y afrontar ese derbi con la intención de salir a por todas, a ganar y darle una alegría a nuestra afición".

"Es pronto todavía. Estoy un poco centrado todavía en recuperarme bien de la lesión pero bueno, no cerramos la puerta a una segunda parte. Ojalá vayan las cosas bien y tengamos cosas que contar. Ganar un título con el Betis sería una historia maravillosa que contar".

Renovación de Isco

"Ya ella que coja la cámara, que haga otra película... Pero bromas aparte, pero lo de la renovación es algo que está en el aire, que va a ser fácil porque tanto el Betis como yo queremos alargar nuestro camino juntos. Quiero jugar en el campo nuevo, a ver si llegan ya a un acuerdo porque si no no me va a dar tiempo de jugar. Muy contento y feliz por volver a los entrenamientos y también por estar con mis compañeros".

Isco entrena de nuevo con el resto de sus compañeros / Manu Colchón

Por qué se llama 'En Silencio'

"Porque así es como veo que trabaja él. Es una contraposición con el ruido de la prensa, los titulares y los aficionados. Pero él habla poco. Trabaja en silencio. No es aburrido para mí ver a alguien que es noble y que trabaja", comentaba Sara Sálamo.

¿Se pierde el miedo?

"El miedo ya no desaparece. Sólo por el bagaje y la historia que hay detrás. Justo hoy en mi segundo entrenamiento me he vuelto a llevar un golpe que me he asustado bastante. Afortunadamente, se ha quedado en nada. Se trata de convivir con ese miedo y adaptarse como en todo. Cuando te lesionas, cuando tienes que empezar otra vez desde cero... Esta es una lección más. En cuento al Mundial, mi cometido es trabajar y estar listo por si se presenta esa oportunidad, estar a la altura que se merece".

Estar en el Betis después de retirarse

"Quiero pensar en el momento. Creo que entre el Betis y yo se ha creado algo muy especial, que voy a agradecer siempre. Cuando apuestan por tí cuando no estás pasando por tu mejor momento se te queda en el corazón. Yo intento devolverlo en el campo dejándolo todo. Hemos creado una relación maravillosa y por mi parte voy a intentar alargarla lo máximo posible. Me estoy cuidando mejor que nunca para intentar jugar en el campo nuevo. Sería un reto importante y muy bonito. Pensar siempre en el ahora y ojalá podamos vivir muchos años juntos".