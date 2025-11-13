Algunos detalles del documental de Isco: de la recuperación mental a su liderazgo en el Betis

En la tarde de este pasado miércoles 12 de noviembre algunos compañeros de los medios de comunicación, entre ellos, Diario de Sevilla, han podido tener acceso al visionado del documental 'En Silencio: La resiliencia de Isco Alarcón', producido y dirigido por su mujer, Sara Sálamo. Es una pieza audiovisual que ha dejado ver muchos detalles de la vida privada del de Arroyo de la Miel, empezando por esos duros momentos tras la lesión que sufre en el partido ante la UD Las Palmas a mediados de 2024 y que se extendió por seis meses cuando en principio estaba programado que fuesen tres sin estar con el Betis.

Apoyado por su pareja, sus hijos y los miembros del vestuario y el cuerpo médico del conjunto verdiblanco, resaltan esos momentos de soledad, de sufrimiento físico manteniendo el nivel de las otras partes de su cuerpo, y sobre todo un doble dolor mental: el de verte apartado del resto de los compañeros y el de seguir teniendo ese miedo a pesar de estar apto físicamente tras la recuperación.

Isco habla en la serie documental de Netflix, ‘LALIGA: Más allá del gol’ / NETFLIX

Un proceso lento que no avanzaba para Isco

Y es que esa soledad es uno de los aspectos que más resaltan en el documental, sobre todo en la primera parte. Aparecen muchos momentos en los que está sólo, en el gimnasio, sufriendo con los ejercicios de trabajo físico. También en su casa, muy desanimado y con rostro serio. “Es un proceso lento que no avanza y siempre hay que esperar a la siguiente revisión”, comentaba el malagueño en una de sus intervenciones. Hay una conversación con Marc Bartra en la que le muestra un video de aficionados en Polonia en el partido de fase de grupos de la Conference ante el Legia Varsovia muy animados mandándole un mensaje de apoyo. Un video que genera muchas ganas de volver en Isco, que dice lo siguiente: “Va a ser un año bonito ya verás”. A los meses, estaría jugando una final de la UEFA Conference League.

Ese dolor se refleja perfectamente en un reclamo de uno de sus hijos: “Papi, ¿tú siempre vas a estar herido?”. Tras esto, se hizo el silencio representando uno de los momentos más emotivos del documental.

Isco Alarcón en su habitación reflexionando

Un líder indiscutible en el vestuario

Se el ve en la grada cuando no estaba convocado celebrando los goles como un bético más. Lleno de rabia y alegría al mismo tiempo. Al mismo nivel que el enfado y la decepción que aparecía con cada mal resultado en su rostro. Aparecen muchos clips del futbolista entrenando día y noche para volver en su mejor versión, con constantes pruebas médicas para controlar la situación de la lesión y una conversación con Pellegrini muy llamativa.

Cada partido que podía bajaba al túnel de vestuarios a dar ánimos a sus compañeros. Ejerciendo de líder y de capitán. En un tramo de coche junto a Sara Sálamo estándo ya cerca la luz al final del túnel, le dijo: "Va a ser contra el Barça. Porque lo tengo entre ceja y ceja". Y así fue. En la previa del duelo ante los blaugranas tuvo una reunión con el doctor José Manuel Álvarez y Pellegrini en la que negocian los minutos para los que está, con un momento bastante simpático en el que el Ingeniero le explica que tendrá el mismo rol que tuvo en su día Fekir, de 'falso nueve', en su vuelta progresiva.

En la noche de este jueves se producirá un visionado en el que estarán presentes miembros de la entidad verdiblanca y de la plantilla acompañando a Isco y a su pareja, después de la rueda de prensa que ofrecerán ambos en la tarde de este 13 de noviembre en la que desgranarán varios aspectos de la obra.