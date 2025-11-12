Pablo Fornals: "Isco son palabras mayores, ojalá poder estar los dos"

En la primera hora de la tarde de este miércoles 12 de noviembre, el futbolista del Betis, Pablo Fornals, ha comparecido en rueda de prensa tras su convocatoria con la Selección Española absoluta cuatro años después para los partidos clasificatorios para el Mundial 2026 ante Georgia y Turquía (este último, el próximo martes en el Estadio de La Cartuja).

En dicha comparecencia, el de Castellón de la Plana ha tocado bastantes temas interesantes:

Sobre qué ha visto diferente tras su vuelta tras cuatro años, comentaba esto: "Muchas cosas. La última vez que vine había otro seleccionador. Algunos de mis compañeros no habían debutado. Estoy encantado y agradecido por poder estar aquí otra vez. Aquel gol siempre es bonito poder disfrutarlo y recordarlo. Empecé el torneo sin jugar y a partir del gol marcó mi devenir en la fase final".

"Bueno eso son palabras mayores. Isco no os tengo que decir el gran jugador que es. Qué ilusión tan grande sería para la gente del Betis que todo siguiera yendo tan bien y que no tuviese que ser uno u otro, sino que pudiesen ser Isco y Pablo los que fuesen a la selección al Mundial", sobre si le gustaría pelear la plaza en la lista con Isco.

Las primeras palabras de Pablo Fornals como futbolista de la Selección Española tras su vuelta

El apartado del nacimiento de su hijo

"Como futbolista, a la hora de tener nuestros hijos cada uno tenemos nuestras circunstancias. Está cabreado porque no entiende que su papá se tenga que ir de casa 10 días. He recibido más mensajes que cuando es mi cumpleaños. Es de admirar que muchos compañeros que incluso después del partido en Valencia y después de la lista me han felicitado", comentaba al respecto.

Fueron seis años sin coincidir con Luis de la Fuente. ¿Le va Pablo Fornals cambiado?: "Te diría que no, y creo que no es el estilo de Luis. Es una persona muy trabajadora, con mucha pasión por lo que hace y creo que es lo que ha reflejado la selección durante las 29 victorias que lleva y las fases finales que ha disputado".

Pablo Fornals en uno de sus últimos partidos con España / PF

Cómo ve a España para el Mundial y a la plantilla

"Qué te voy a decir. Un futbolista sueña con poder estar aquí alguna vez. La velocidad a la que va el balón a los entrenamientos es brutal. En tres días he aprendido muchas cosas de ellos, muchos nos conocemos de la etapa Sub-21, y yo los veo con la misma humildad que en mi caso cuando los dejé hace cuatro o más años atrás".

"Esa pregunta también me la hago yo. Al final, estoy aquí para lo que me manden y lo que me pidan. Intentaré dar lo mejor de mí como siempre hago".