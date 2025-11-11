Pablo Fornals y su deseo de jugar con Isco en la Selección: "Sería maravilloso"

La convocatoria de Pablo Fornals con la Selección Española de Luis de la Fuente para los partidos de clasificación para el Mundial 2026 ante Georgia y ante Turquía han caído como una gran noticia en el entorno del Real Betis Balompié. Además, el próximo martes 18 se espera que ante los turcos pueda tener algunos minutos delante de la que es su afición en el Estadio de La Cartuja, donde habrá miles y miles de béticos apoyando a La Roja. Y es que han sido cerca de cuatro años de ausencia en el combinado nacional para un futbolista que por esfuerzo y por calidad ha merecido acudir mucho antes a la llamada del seleccionador. A su llegada a Las Rozas, los medios oficiales de la Selección le han hecho una pequeña entrevista en la que ha dado algunas pinceladas de cómo lo está viviendo todo.

"Recibí varios golpes en el partido de Europa y me dijo el doctor que habían preguntado que cómo estaba, que cómo todo, entonces a las 11 y media cuando sabía que iban a dar la charla, que justo mi entrenador Manuel Pellegrini habla siempre antes de cada entrenamiento, pues yo estaba desquiciado mirando, buscando a alguien que tuviera el móvil para que me dijera si sí o si no y había hablado con varios fisios que si tenía la gran suerte de estar convocado que pegaran un grito y escuché gritos con mi nombre desde lejos y no sabía, solo quería que acabara de hablar el míster para buscar un teléfono y ver si era verdad o me la estaban haciendo", cuenta el valenciano sobre cómo vivió el momento en el que se enteró.

Tener a Isco como acompañante

"Tenemos un grupo muy bueno, yo se lo dije a todos y cada uno que agradecía todo el cariño que me dan y que luego también me dieron por redes sociales. En Málaga tuve la suerte del primer año que llegué a vivir el año de Champions y guardo el recuerdo de alguno de Isco. Imagino que venir aquí con él sería maravilloso, no solo para él y para mí como jugadores y luego porque es un gran amigo y compartir con él siempre es bien. Pablo, hacía mucho que no nos veíamos, desde el año 2019 casi", comentaba al respecto.

Luis de la Fuente conoce muy bien a Fornals de su etapa en la Sub-21 y eso podría ser un punto a favor de los posibles minutos del castellonense: "Me alegro mucho, muy contento de estar con vosotros. Con Luis de la Fuente en la absoluta, en la SU-21, tuvimos la gran suerte de ganar el europeo, de participar en casi todas las convocatorias y me alegro mucho porque se lo ha currado desde abajo y le están saliendo las cosas genial y me alegro mucho por él. De la gente que yo coincidí la última vez, ahora quedan muy pocos".

Pablo Fornals con la camiseta de España

España, foco inagotable de talento

"La verdad que España está sacando jornadas de jugadores jóvenes muy buenos y que tenemos la suerte de disfrutar tanto en la liga como fuera y por supuesto en nuestra selección. Está carísimo, está carísimo y eso también es bueno y también es bueno que entiendo que nos den oportunidades a gente que no venimos asiduamente porque hace ver a todo el mundo que si se trabaja y que si se lucha que se puede conseguir. Entonces yo animo a todos los jugadores que lo intenten porque si yo he podido, cualquiera que se le ocurra podrá certificar esa clasificación. Para mí cualquier minuto con ellos es gloria y es de aprendizaje porque tienen muchísimo que enseñarme y yo que aprender de ellos", cerraba el centrocampista.