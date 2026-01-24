Pellegrini: "Lo ideal sería poder tener siempre la capacidad de tener jugadores de mayor valía"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una intereante rueda de prensa en la previa del partido de este domingo ante el Alavés, tratando los siguientes temas.

Ricardo Rodríguez y Antony

"Ricardo tuvo unas molestias, pero sin mayores consecuencias. Probablemente esté en la lista de citados sin problemas. Con Antony también vamos a esperar hasta 24 horas. También seguramente va a estar dentro de la lista de citados".

¿Cómo esté siendo este mes?

"Primero, con mucha ilusión. Estamos vigentes en las tres competiciones. En la Europa League no pudimos conseguir la clasificación anticipada, pero sólo lo lograron 2 de 36 equipos. Esperamos ahora concretarlo en casa, seguimos en la Copa del Rey, con un partido contra Atlético de Madrid muy importante y seguimos en la lucha en la Liga por mantenernos en la zona europea. La ilusión es la misma y la exigencia también, pese a los lesionados".

Lo Celso y Aitor Ruibal

"Hay que ver todavía el informe médico. Los dos primeros irán citados (Antony y Ruibal), pero ni Aitor ni Gio van a estar recuperados para mañana. Ya veremos después, de acuerdo a los exámenes médicos, la gravedad de cada uno".

Mensaje a la afición

"Creo que lo del jueves no fue falta de concentración ni intensidad. Fue falta de creatividad. Hasta el gol, ninguno de los dos equipos tuvieron capacidad para superar los sistemas defensivos. Fue falta de creatividad. Sabíamos que era un partido difícil ante un equipo difícil. Ojalá retomar creatividad manteniendo la seguridad defensiva".

El calendario y las lesiones

"Es difícil dar una razón, pero se juegan muchos partidos y a una intensidad bastante alta. Pero son las competencias en las que uno quiere estar también, es positivo tenerlas. Hay un plantel, lesionados vamos a tener todos los equipos. Es el resto del plantel el encargado de sacar la temporada adelante".

Cerrar victorias fuera de casa

"Es importante no perder fuera. Solo perdimos un partido en Liga contra el Madrid. Vamos a intentar siempre buscar el partido. Ojalá podamos tener capacidad de sumar tres puntos más".

Realidad económica en los fichajes

"Sabía un poco la situación económica del club. Se trató de mantener dentro de un nivel que en estos años nos ha permitido el seguir vigentes en las competiciones con un rendimiento cada vez mucho más alto. Lo ideal sería poder tener siempre la capacidad de tener a jugadores de mayor valía, pero no nos podemos quejar con los jugadores en estos seis años en Europa. Aspiramos a más y eso se consigue en la medida que la situación económica sea más fuerte. Pero no tengo ninguna queja sobre los planteles armados ni el compromiso de jugadores con el proyecto".

El Alavés

"Conozco mucho a Coudet. Ha tenido derrotas muy estrechas ante rivales importantes, va siempre hacia delante en casa. En la Liga son todos los equipos complicados. Hay que hacer un partido completo. La Liga está muy complicada. Cada partido hay que jugarlo como una final. La Liga española es muy pareja".