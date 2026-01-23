El Betis, entre las lesiones y un mercado de fichajes decisivo

El Betis encajó en Salónica la primera derrota de la temporada en la Europa League. Un revés justo que además acabó con la enfermería más llena, con Lo Celso y Ruibal, y con la obligación de ganar el próximo jueves al Feyenoord para acabar entre los ocho primeros, aunque el foco de los verdiblancos pasa antes por el partido en Mendizorroza.

Una cita marcada por las lesiones y por la necesidad imperiosa de fichajes que, una vez más, a pesar de que ya se veía venir con meridiana claridad en verano que las necesidades iban a ser un delantero y un lateral izquierdo, acabarán llegando en los últimos días. Momento, por tanto, para que aflore esa calma que Manuel Pellegrini siempre mantiene en los buenos y en los malos momentos, ese término medio entre la euforia por ganar al Villarreal y la derrota ante el PAOK.

EL PEAJE DE LAS LESIONES

En estos momentos, la enfermería bética la ocupan los siguientes futbolistas: Aitor Ruibal y Lo Celso (el primero con unas molestias en un abductor y el segundo, a la espera de pruebas que confirmen su lesión muscular); Junior, Bellerín, Isco, Cucho, Amrabat y Riquelme. A estos hay que sumarles las dudas de Antony, con sus problemas de pubis, y Ricardo Rodríguez, que regresó de Grecia con molestias. Unas lesiones que deben invitar en Heliópolis a una profunda reflexión en torno al apartado físico y las cuestiones médicas de un plantel que también acusa la carga de minutos con tres competiciones al frente, amén de infortunios como el vivido ante el Utrecht en el que Isco y Amrabat acabaron lesionados.

LA PLANIFICACIÓN

Si algo quedó nuevamente claro en Salónica fue la necesidad de los fichajes de un delantero y un lateral izquierdo. Eso, como mínimo, pues un centrocampista y un extremo también sería clave. El Betis indicó en la última Junta que ha realizado este año la mayor inversión de su historia en plantilla deportiva (130 millones, incluyendo cuerpo técnico), pero eso no es sinónimo de que la inversión haya sido buena.

Además, no hay un mercado de fichajes en el que el aficionado bético no escuche la ya clásica "realidad económica" a la hora de que el club verdiblanco vaya al mercado, a la espera siempre de que haya salidas para que se produzcan llegadas. Cierto es que la gran inversión del verano (25 millones) fue Antony, pero intentar jugar la Champions con la delantera actual fue un lunar importante en la planificación veraniega. Y más, viendo cómo una parte importante del dinero invertido en verano se fue en jugadores que a día de hoy no acaban de despegar en cuanto a rendimiento y no en ese delantero tan necesario.

No obstante, la dirección deportiva heliopolitana trabaja para enmendar esos errores en un mercado invernal en el que el Betis siempre ha mostrado ser bastante animador, como por ejemplo la pasada campaña con el Cucho y Antony. Todo, con el objetivo de reforzar un plantel que en el momento actual debe apelar a la fuerza del grupo para sobreponerse a las bajas, mientras llegan fichajes.

EL FUTURO

La sensación en el ambiente en torno al Betis es haber pasado en apenas unos días de la euforia de ganar al Villarreal a un drama por perder en Salónica y tener una plaga de bajas. El momento requiere de templanza, pero también de ambición en cuanto al mercado de fichajes por parte del club verdiblanco, pasando por el carácter del cuerpo técnico y los jugadores para salir adelante como en anteriores momentos.

Queda Liga para que el Betis siga peleando por la quinta plaza y argumentos tiene para sacar adelante la cita ante el Feyenoord. Ya llegará luego la Copa con jugadores recuperados y refuerzos. Momento para resistir.