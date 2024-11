Pellegrini: "No es una crisis tremenda"

Sevilla/El Betis de Manuel Pellegrini afronta un momento clave de la temporada. Tras la debacle frente al Mlada Boleslav ya no tiene red de seguridad en la Conference League, prácticamente abocado, en el mejor de los casos, a la disputa del play off de acceso a los octavos de final. Es por ello que en LaLiga se le exige la redención en forma de resultados y, si puede ser, buen juego, aunque el calendario no ayuda al equipo, ya que el domingo visita a la Real Sociedad, choque para el que podrá contar con Abde, después recibe al Barcelona y jugará contra el Villarreal.

Es por ello que el técnico es consciente de la necesidad de cambiar la dinámica, pero, pese a los últimos resultados, huye de la palabra crisis y se muestra confiado en la reacción de una plantilla "dolida" y que ha hecho "autocrítica".

"El equipo está dolido, porque ninguno esperaba esa derrota ni esa actuación. El fútbol es presente y te da la oportunidad de mejorar muy pronto. Estoy seguro que nos vamos a clasificar", dijo el chileno sobre un torneo en elque pasan 24 de 36 equipos, aunque tiene ya casi imposible acabar entre los ocho primeros para ahorrarse una eliminatoria.

Fue un desastre el encuentro contra el Mlada Boleslav y "el plantel sabe que siempre hay que hacer autocrítica en lo positivo y en lo negativo". "Del jueves no se puede rescatar mucho, yo soy el primer responsable por la formación que puse y la forma en la que jugamos, pero si hubiéramos ganado por 5-0 estaríamos con la misma concentración contra la Real Sociedad", dijo el Ingeniero, que en Anoeta podrá contar con Abde para afrontar "un partido complicado como todos los que son como visitante, mucho más ante un rival directo". "Está dos puntos por debajo nuestro y no creo que esté en crisis", agregó sobre la Real Sociedad con ironía.

Y en esa línea insistió tirando de su pragmatismo: "El equipo está peleando por los puestos europeos. Los baches son cuando se producen fracasos en las competiciones y estamos vivos en las tres. Venimos de dos derrotas preocupantes, pero distintas. Hemos tenido cuatro derrotas seguidas otras veces y cuatro es más de dos. Ni es una crisis tremenda ni es para desarmar todo lo que se está haciendo. Este grupo se merece la confianza", se defendió Pellegrini, consciente, eso sí, que el plantel no da la talla en Europa: "El de Polonia y el de República Checa han sido nuestros únicos dos partidos malos esta temporada".