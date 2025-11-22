Pellegrini y la nueva alternativa a Isco..., por fin

“El fútbol es presente”, dice Manuel Pellegrini y por eso el técnico sólo piensa en “sumar los tres puntos ante el Girona” el domingo. En esa convocatoria estará Isco, de vuelta desde aquel fatídico amistoso de verano en Málaga en el que se lesionó. Más de tres meses después vuelve a estar apto para jugar. ¿Cuánto? Eso sólo lo sabe el Ingeniero, que sólo tiene en la cabeza “ganar, no en poner a punto a Isco” cara al derbi del próximo 30 de noviembre.

“Ya lleva semanas entrenando, si va citado es porque está en condiciones de jugar, es difícil decir unos minutos”, dijo el técnico chileno, centrado en retomar el pulso liguero tras el parón con triunfo contra el Girona y para ello pondrá en liza a los que considere mejores para este duelo: “Ya veremos si Isco juega más o menos minutos. Después viene el partido con el Utrecht. No estamos preocupados en poner a punto a Isco. Pensamos en ganar y ojalá tenga minutos”.

No quiere, además, poner un foco excesivo sobre la vuelta del costasoleño: “Los saltos hay que darlos siempre con los jugadores que uno tenga a disposición para cada partido. Isco es importante, pero la pasada temporada y ésta también hemos logrado sobrevivir sin él. No hay que exigirle dar el paso con él, sino entre todos con ambición y trabajo. De los últimos 35 ó 36 partidos habremos perdido cinco. Hay que seguir mejorando día a día con los que tengamos disponibles en cada momento”, insistió.

Fue el 9 de agosto cuando el malagueño se lesionó de nuevo una zona que lo mantuvo medio año en el dique seco, baja de la que emergió el documental de su mujer, Sara Sálamo, En silencio: la resiliencia de Isco Alarcón, presentado hace unos días. De hecho, el último partido oficial disputado por el capitán bético con su club fue la final de la Conference League del 28 de mayo frente al Chelsea en Breslavia. En verano jugó algunos amistosos dantes de que llegara su lesión, fractura sin desplazamiento en el tercio medio del peroné. Misma zona, pero distinta dolencia que la que lo mantuvo tanto tiempo parado.

Desde entonces ha ido quemando etapa poco a poco, desde la intervención hasta la inmovilización de la pierna con una férula que lo obligó a llevar muletas durante un periodo en el que no podía pisar con ese pie. Cero impacto. Fue superando distintos momentos del proceso y a principios de noviembre ya se entrena con el grupo elevando la intensidad del trabajo hasta completar las sesiones con normalidad.

Es lógico pensar que no será titular y que incluso su participación dependerá de cómo transcurra el encuentro. No quiere forzarlo ahora Pellegrini, sabdor que tras un largo proceso de baja pueden llegar problemas musculares si se corre demasiado. No hay prisas, ni siquiera con el derbi a la vuelta de la esquina.