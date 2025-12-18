Pellegrini: "El objetivo era pasar de ronda y se logró"

Dijo Manuel Pellegrini en la previa del encuentro contra el Murcia que había que jugar con la máxima concentración e intensidad para no verse sorprendido y por ello se mostró satisfecho el técnico tras el 0-2 y el pase de su equipo a octavos de final de la Copa del Rey ante "un buen rival" que les puso las cosas complicados en el primer tiempo, pero el Betis mejoró "desde el control del balón" en la segunda parte para no sufrir.

"No se puede separar competitividad e identidad. Los equipos deben tener una mecánica de juego y resultados. Tratamos de desarrollar una idea futbolística, mejor o peor dependiendo del día. En esta sexta temporada seguimos ambicionando mejorar nuestra línea de juego", dijo el preparador heliopolitano, para quien "el control del balón en la segunda parte fue la clave". "El Murcia es un rival peligroso y en la segunda parte todo cambió desde el control".

Y es que el encuentro se desarrolló bajo el guión pensado por el preparador bético, que "esperaba un partido difícil". "Había visto encuentros del Murcia en esta nueva etapa con su técnico y venía mejorando. Felicito a la afición, porque meter a 30.000 personas en el estadio no es fácil. El Murcia va en el camino correcto, porque en estas eliminatorias los conjuntos de menor categoría suelen encerrarse, pero el Murcia mantuvo una buena idea de juego. Veníamos con la misión de seguir en la Copa del Rey y lo logramos ganando a un buen equipo, así que ya podemos pensar en el Getafe para seguir posicionándonos en los puestos europeos. Hay que ir partido a parido en las tres competiciones", explicó el chileno, que incidió en esa idea de que "el objetivo era pasar de ronda y se logró". "Sin un buen primer tiempo lo mejoramos en el segundo teniendo el control y seguimos competitivos en las tres competiciones", dijo Pellegrini, a quien se le preguntó por un regalo por Navidad para el Betis y Chile: "Al Betis le regalaría los próximos tres puntos contra el Getafe. En cuanto a Chile le deseo lo mejor y que se pueda reordenar la actividad".