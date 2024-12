Pellegrini se escuda en el arbitraje

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, se mostró contrariado por la derrota de su equipo. Pero especialmente por ese tanto de penalti en una acción entre Perraud y Oyarzabal en la que Hernández Maeso, a instancias del VAR, acabó decretando una pena máxima que el propio atacante blanquiazul acabó transformando. Ha sido un partido malo por parte de ambos equipos. Ninguno pateamos a portería y el penalti fue inexistente. No tiraron ninguna vez a portería en el segundo tiempo. No tuvimos capacidad ofensiva para hacer daño. En el primer gol no tuvimos fortuna. En el segundo, en el penalti, se tira al piso. Lo malo nuestro fue que tuvimos el dominio en el segundo pero no fue completo. No tuvimos creatividad ni la posibilidad de hacer daño”, dijo el chileno.

El preparador del cuadro verdiblanco siguió mostrándose muy preocupado por la situación, aunque insistió en que el penalti cambió todo: “Me parece el típico penalti en el que el jugador simula en el área. El árbitro cayó y pitó el un penalti inexistente. Fue un partido malo de los dos equipos. Se pusieron 2-0 con un penalti en propia puerta y un penalti que el árbitro lo cobró porque lo quiso cobrar. Nosotros no tuvimos creatividad para tirar a portería”.

Semana complicada para el cuadro de Heliópolis con tres derrotas seguidas en una racha que Pellegrini espera que su equipo reaccione lo antes posible: “Tratamos de salir lo antes posible de esta racha negativa. En esta racha se pierden este tipo de partidos. Nosotros tampoco tuvimos creatividad. Hay que centrarse y tratar de mantener la actitud y la confianza. Ya se saldrá de los malos resultados”.

“De esta situación se sale con tranquilidad y con confianza en lo que hacemos. Hoy lo que menos faltó fue actitud. Faltó fútbol y creatividad. La falta de jugadores creativos. Así no podemos hacer mucho daño. Tenemos, no obstante, la confianza necesaria para poder revertir la situación más adelante”, añadió al respecto Pellegrini en su corta comparecencia.