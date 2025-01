Pellegrini, sobre la salida de Rui Silva: "Es una pérdida importante"

Sevilla/El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la previa del partido ante el Valladolid, tratando diferentes temas, como la salida de Rui Silva.

"No está citado para este partido. Es una pérdida importante. Tenía buenas actuaciones con nosotros. Ya se analizará en el momento adecuado si viene alguien. Una cosa es un nombre y otra un refuerzo", ha manifestado Pellegrini al ser cuestionado por la la marcha del meta luso.

"La evaluación la haremos internamente. A ver si hay posibilidades y en qué puesto son cosas que se hablan internamente con la dirección deportiva", ha añadido sobre las posiciones a reforzar en este mercado.

El técnico verdiblanco ha tratado también las siguientes cuestiones:

Acabar la primera vuelta ganando

"Nos quedan tres puntos para acabar la primera vuelta y es importante estar alrededor de los 30 puntos para clasificarte a Europa. Son tres puntos necesarios e importantes. Necesitamos sumar de a tres ante un rival que acaba de cambiar de técnico, que casi empatan en el último minuto y en casa todos los rivales son peligrosos".

Barcelona, Pau Victor y Dani Olmo

"Es un tema a analizar por parte de la directiva. Son respuestas en las que no me corresponde meterme a mí porque no tengo antecedentes del caso".

Marc Roca y Fornals

"Ninguno está citado para este partido. Los dos están empezando a reincorporarse con el plantel. Tenemos dos partidos la próxima semana, veremos a ver si puede estar alguno de para el sábado, para el miércoles es difícil".

Pablo García

"Esta semana entrenaron Pablo y Jesús Rodríguez. Assane está fuera y Chimy está lesionado. En la medida que se incorpore van demostrando si están para el primer equipo o no. Esta semana Jesús está citado y Pablo no".

Valladolid

"Son tres puntos importantes, cercanos a la media que se necesita para estar en Europa. Ojalá descontarles a los equipos que están por encima nuestra".

Estado del Chimy Ávila

"En cuanto al Chimy, tuvo unas molestias en la rodilla. Hasta ahora no parece ser algo más grave. Es probable que una semana más esté de baja para recuperarse".

Sorteo de Copa

"Uno tiene que creer que tiene posibilidades de ganar. A lo mejor me hubiera gustado jugar contra el Barça en casa. Ellos tienen el desgaste de la Supercopa. Vamos a ver un Betis que buscará un resultado para clasificar la ronda siguiente".

William Carvalho

"Está en su periodo de recuperación. Va por buen camino y se siente bien. No creo que esté antes de finales de febrero o principios de marzo".