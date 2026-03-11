Pellegrini: "Si creemos que somos superiores cometeríamos un error gravísimo"

Manuel Pellegrini avisó a su equipo que no será fácil sacar un buen resultado ante el Panathinaikos en la ida de los octavos de final de la Europa League, ya que el rival es un "histórico" que pasa por un buen momento deportivo, por lo que ha intentado explicar a los suyos una premisa clara: "Si creemos que somos superiores a ellos cometeríamos un error gravísimo".

"El equipo llega muy bien. Nos ganamos el derecho de saltarnos los dieciseisavos de final, que eran dos partidos a mitad de semana, tras mucho tiempo sin descanso, y eso fue importante. Estamos con toda la ambición de llegar lo más arriba posible, pero hay que demostrarlo en el campo", indicó el técnico bético, satisfecho con la trayectoria del conjunto verdiblanco hasta el momento, pese a los últimos resultados: "Esperábamos sacar algún punto más de estos tres últimos partidos". "El parón nos permitió centrarnos en la liga y obtener buenos resultados, pese a perder algunos puntos con estos dos empates en casa y la derrota contra el Getafe".

Ángel Haro, presidente de la entidad, hablaba antes de tomar el vuelo hacia Atenas por la mañana del "lado amable" del cuadro, algo de lo que huye el entrenador chileno desde su dilatada experiencia: "Creo que más que pensar dónde puede llegar uno hay que demostrarlo jugando los partidos. El Panathinaikos un equipo grande y con historia. Si creemos que somos superiores a ellos cometeríamos un error gravísimo. Hay que dar cada uno lo mejor de sí y pensar que disputamos un partido de 180 minutos y si los superamos ya veremos cuál será el próximo rival. La especulación previa no existe para mí en el fútbol", aseguró.

Los últimos resultados han creado, como siempre, un runrún alrededor de Pellegrini, pero el técnico tiene claro que la temporada está siendo buena y que el Betis está donde tiene que estar. "Estoy muy contento con la temporada que estamos haciendo. Quintos en la Liga, llegamos a cuartos de la Copa siendo eliminados por uno finalista y ahopra jugamos los octavos de final de la Europa League. La campaña pasada también hubo momentos malos con derrotas. No pensamos en los encuentros anteriores, sino en mejorar en los próximos. La hinchada tiene derecho a estar disgustada por un empate en el derbi, lo que no deja de ser positivo por el cambio de pensamiento. El fútbol es así. Hay que jugar siempre a un gran nivel para ganar y seguimos con la misma senda y autocrítica en la parte positiva y en la negativa", ahondó el Ingeniero, para quien la racha de dos puntos de los últimos nueve tiene una explicación: "Es fútbol". "Podría dar 20 ejemplos de equipos grandes que ganan un día y pierden el siguiente. Son cosas puntuales, rendimientos individuales que marcan los resultados, hechos fortuitos, errores... La evaluación general a estas alturas de la temporada es tan buena como otras campañas", indicó Pellegrini, que confía en que el equipo se sobreponga como siempre ha hecho de su mano: "Este equipo siempre ha sabido reaccionar en todo momento. No han sido rachas malas tan largas. Ahora llevamos dos empates en casa y una derrota. Esperábamos haber logrado más puntos de estos nueve, pero ahora nos centramos en lo que viene con la Europa League y después el Celta.