¿Quién fue peor, el árbitro o el propio Betis? (2-0)

San Sebastián/Derrota ante la Real Sociedad de un Betis que no juega absolutamente a nada. Los verdiblancos se pueden agarrar a un error arbitral en la señalización del penalti que supuso el dos a cero para los blanquiazules, pero sería una excusa que sólo valdría si la escuadra de Manuel Pellegrini hubiera puesto al menos algo para tratar de meterse después en el partido. En absoluto fue así, restaba una hora de juego y ni una sola ocasión tuvieron los verdiblancos para haber vuelto a la pelea, tres cabezazos sin demasiado peligro de Bartra, Jesús Rodríguez y Bakambu y un disparo a las nubes de Altimira. Ésa fue la triste producción ofensiva de los béticos.

Pellegrini, pues, tenía razón cuando el pasado jueves, en Mladá Boleslav, mostraba su preocupación por el escaso nivel del juego que están demostrando los suyos. En San Sebastián volvió a quedar en evidencia esa circunstancia y el Betis fue un equipo absolutamente plano, un grupo de futbolistas que sólo aparentan algo de calidad, básicamente a través de Lo Celso y el joven Jesús Rodríguez, pero que se quedan siempre en un quiero y no puedo que sólo puede conducir al sufrimiento a sus fieles.

Es increíble la incapacidad para rebelarse contra las circunstancias, la nulidad en el ataque por muchas veces que llegue a conducir el balón del centro del campo hacia delante. Jamás se produce una ocasión de gol y esta comparecencia en el Reale Arena fue la prueba más fiel de ello. Ni una vez puso en aprietos a Álex Remiro, ni una sola ruptura al espacio, ni un disparo en condiciones. Córner, faltas y remates forzados, nada más.

Pero eso es demasiado poco para esta plantilla por mucho que tenga lesionados de importancia en sus filas. A Isco, por ejemplo, tampoco lo tuvo en momentos mejores, incluso rindió sin Johnny en el primer tramo del curso, pero el Betis actual parece haber bajado muchas unidades en su nivel futbolístico y eso lo conduce a las decepciones que viene protagonizando tanto en los marcadores como en el juego que ofrece a sus seguidores.

Además, el equipo bético de la actualidad es un saco que recibe golpes por todos los lados. Lo curioso es que no sólo son los rivales los encargados de zarandearlo, lo que sería comprensible, por supuesto, también se lo propinan sus propios futbolistas. Ya llegará el momento de analizar el penalti decretado por Hernández Maeso con el consejo de Del Cerro Grande, pero antes llegó ese uno a cero que prácticamente se lo fabrica el propio cuadro verdiblanco.

Minuto 13, apenas ha acontecido nada reseñable en este Real Sociedad-Betis que toca desmenuzar en esta crónica más allá de la disposición táctica de ambos equipos y del ansia de los locales por meterle un ritmo alto a la cosa en el arranque y de los visitantes de presionar muy arriba para evitar el gusto realista de tener la pelota desde la base. Pues en esa fase con escasa sustancia un balón fácil de Altimira lo abre hacia su banda derecha y lo que hace es provocar el lío que origina el primer gol.

Porque la pelota del medio centro catalán se va fuera cuando buscaba a un Sabaly que no está siquiera por allí, la Real Sociedad saca rápido y es entonces el joven Jesús Rodríguez el que se despista un poco a la hora de defender la subida de Aihen Muñoz. Pero no se queda aquí la cosa, el centro del lateral izquierdo ha sobrepasado ya a Oyarzabal, el único donostiarra con opción de remate, cuando el intento de despeje de Diego Llorente acaba dentro de la portería de Rui Silva.

La concatenación de errores fue grave y ya se le ponía la cosa complicada a la tropa de Pellegrini. El entrenador chileno, que había introducido a Rui Silva, Sabaly, Bartra, Perraud, Guirao, Jesús Rodríguez y Abde, hasta siete futbolistas, como novedades respecto al que arrancara en la debacle del jueves en tierras checas, tal vez esperaría una reacción por parte de los suyos, pero más allá de tres saques de esquina consecutivos lanzados por Lo Celso poco más iba a haber. Sólo un intento de internada de Jesús Rodríguez que acabaría otra vez en córner y que provocaría una volea de Altimira, bastante solo, a las nubes de San Sebastián.

Fue todo lo que aconteció antes del penaltito que se decretaría poco después de la media hora. Un ligero toque de Perraud a Oyarzabal, que sabe que lo ha golpeado en la base de la bota, es exagerado por el capitán realista, que se queda en el césped toda una vida, si hace falta, para que sea revisado por el árbitro de la sala VOR, en este caso Del Cerro Grande. Éste advierte a Hernández Maeso del toque, pero no le dice que eso jamás es suficiente para provocar un derribo de un futbolista si éste no quiere irse a la hierba a fingir. El penalti es sancionado y el Betis, como quien no quiere la cosa, ya tenía una desventaja de dos goles.

Es la consecuencia de la mentira del fútbol de la actualidad, pero restaba mucho tiempo por delante para que la tropa de Pellegrini pudiera reaccionar y ya eso dependía también de ellos mismos. Apenas un balón peinado por Bartra en una falta botada por Lo Celso y un lío que estuvo a punto de provocar Rui Silva ante Brais Méndez fue lo único que aconteció antes del intermedio.

Restaba, pues, un tiempo entero para tratar de reaccionar en el Reale Arena, antiguo Anoeta. Pellegrini tardó en mover el árbol y no lo hizo hasta el minuto 55, cuando introdujo en el campo a Íker Losada y Chimy Ávila por un medio centro defensivo y por un extremo. Las ideas no se correspondieron con los hechos, sin embargo, y su equipo siguió sin acercarse con peligro a Álex Remiro.

No lo haría tampoco en el resto del encuentro y la Real Sociedad tuvo suficiente con organizarse defensivamente, pues también renunció el equipo de Imanol a cualquier tipo de ataque. Los minutos transcurrieron en ese segundo periodo sin que apenas pasara nada digno de ser resaltado. La diferencia estaba en que la Real no lo necesitaba, pero el Betis sí estaba obligado a meterse en el partido con un gol.

Pero era imposible conseguir un tanto si apenas se atacaba con algo de sentido y de criterio. La imagen del Betis, más allá del error arbitral que le impidió estar metido en el partido, a tiro de un solo gol, no pudo ser más decepcionante. Hasta el punto de que todos los suyos se preguntaran si habían sido peores los jueces, en este caso Hernández Maeso y Del Cerro Grande, o quienes defendían ese extraño escudo que figuraba en las camisetas del Real Betis Balompié.