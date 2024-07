El plan del Betis va tomando forma

Sevilla/Intensísima la jornada que se vivió ayer en el Betis. Al mediodía fueron presentados Marc Roca e Iker Losada, acompañados por Manu Fajardo y Ángel Haro, como nuevos jugadores verdiblancos, mientras Diego Llorente llegaba a Sevilla poco después y por la tarde pasaba el reconocimiento médico. Y a todo eso hay que añadirle la oficialidad del fichaje de Adrián San Miguel, por lo que el club de Heliópolis da así un acelerón importante en una hoja de ruta que avanza en la línea marcada por la dirección deportiva, a la espera ahora de que se produzcan salidas para que puedan llegar más fichajes.

Y dos nombres propios al respecto, el de Dani Ceballos y Álvaro Valles, los cuales fueron tratados por Manu Fajardo: "Entre Joaquín y Dani hay una buena relación. Les une a ambos el beticismo y quedan para hablar de distintas situaciones. Es un placer tener a Joaquín aquí, es una leyenda viva. Trabajamos en equipo, priorizamos el bien común, por eso cualquier ayuda siempre es bienvenida. Mirar al lado y tener a Joaquín también significa mucho para mí. ¿Ceballos? A día de hoy es una opción remota, luego el mercado va poniendo las cosas en su sitio. Hoy no hay ninguna negociación abierta con Dani. Lo que pueda pasar a medio plazo no lo sabemos. Nuestra obligación es preparar todos los escenarios económicos posibles y cuando el club requiera que tengamos alternativas estaremos preparados para dar ese paso al frente". Sobre el meta sevillano, Fajardo dijo lo siguiente: "Iniciamos la pretemporada con tres porteros de un nivel muy alto. El mercado sigue vivo, abierto. Valles es ADN bético, muy del gusto de la dirección deportiva".

Mientras, Haro fue claro a la hora de hablar de más refuerzos: "La regla del 1:1 es dinámica. No nos está preocupando demasiado, sabemos que estaremos ahí. Pero las incorporaciones que se puedan realizar sí están en función de los futbolistas que puedan salir. Entendemos que tras las próximas incorporaciones que llegarán, no podrá haber más sin que salgan jugadores, sobre todo para no dar pérdidas. Hay que ser consecuentes con la realidad económica del club". Además, el máximo dirigente verdiblanco trató la situación de Nabil Fekir y de Guido. "Nos gusta ser respetuosos con los jugadores y más como Nabil. Hay que esperar. Hay movimientos. Lo vemos con el jugador. Lo haremos como siempre, respetando al jugador y mirando los intereses del club", dijo sobre el galo. "Ahora mismo no tiene contrato en vigor con el Betis, le hicimos una oferta. Nos llevamos un año y algo intentando llegar a un acuerdo. Guido está sin contrato y me da un poco de pena. El tiempo que ha estado en el Betis lo ha dado todo, es una gran persona, pero en este momento no tiene contrato", añadió sobre el argentino.

Mientras, después de la intervención de Fajardo y Haro, Adrián salía de las oficinas del Benito Villamarín de firmar su contrato y por la tarde el club de La Palmera hizo oficial su llegada para las dos próximas temporadas. Tras cerrar su ciclo en el Liverpool, Adrián buscaba un nuevo reto en el que continuar con su carrera, pues a sus 37 años mantiene la ilusión intacta por seguir compitiendo al máximo nivel.

Y el día en verdiblanco lo cerró Diego Llorente. El central pasó por la tarde el reconocimiento médico previo a firmar un contrato por cuatro temporadas (tres más una opcional) con el cuadro verdiblanco, que abonará al Leeds United 3,25 millones de euros a pagar en tres plazos. Así, Perraud, Iker Losada, Marc Roca, Adrián y Diego Llorente serán las caras nuevas del Betis en tierras austriacas.