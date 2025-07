La posible solución a la salida de Borja Iglesias del Betis; el Celta ya la contempla

SEVILLA/Todo apuntaba a que la situación entre Borja Iglesias y el Real Betis Balompié podía extenderse de sobremanera hasta bien entrado el mercado de fichajes, ya que hasta hace poco, las distancias entre el Celta y los de La Palmera estaban bastante alejadas. A día de hoy siguen así, pero con una posible solución a la vista que hay que tener muy en cuenta. Mientras que desde varios lugares se apostaba porque en Heliópolis iban a irse a los 6 o 7 millones por el delantero gallego, ya el pasado 2 de junio avisábamos en Diario de Sevilla que el gran objetivo era salvar la amortización restante que oscila entre los 4,5 y los 5 millones de euros. Esta era una cantidad que en Vigo nunca se han planteado y de hecho, la idea inicial (fuera de toda lógica) pasaba por hacerse gratis con los derechos de un jugador al que todavía le resta un año de contrato con su equipo.

Tras las distintas manifestaciones públicas en verdiblanco, y algunos contactos, ya se asume en el conjunto celeste que van a tener que pasar por caja para llevarse a un Borja Iglesias con el que ya tendrían un acuerdo personal, según apunta Salón Deportivo, por tres temporadas.

Borja Iglesias celebra uno de los goles anotados esta temporada con el Celta. / Juanjo Martín / Efe

El salario de Borja Iglesias en el Betis, la clave

Como ya ocurriese en su día con Willian José, lo que el Betis no quiere es salir perdiendo de cara a los resultados y al límite salarial. Es por esto que, cada vez toma más peso que el Celta consiga, por una cifra que ronda el millón y medio de euros y los dos millones, hacerse con los servicios del delantero. Muchos se preguntarán, ¿por qué el Betis accede a sacarlo por una cifra menor a la amortización restante? La respuesta se encuentra precisamente en operaciones parecidas como las de Willian José, o la que apunta a ser de William Carvalho (al que incluso se le puede rescindir sin miedo, ya que el salario bruto restante que liberaría, si accede, es mayor a la amortización). El salario que libera Borja Iglesias en el Betis, que sube a algo más de los tres millones de euros brutos, por lo que unido a ese pellizco que aportarían los gallegos, la operación no resultase negativa.

Con el fin de encontrar una solución rápida y que satisfaga a todas las partes, en los próximos días se podría avanzar y perfilar en esta tipología de movimiento.

Ángel Haro, presidente del Betis. / Juan Carlos Muñoz

El Betis siempre ha sido firme con su postura

"Un central tendrá que venir; lateral, si hay salidas; y mediocentro, si llega alguien por Johnny. El '9' depende de salidas. Borja está de vuelta, y si Borja sigue… Borja no se va a ir gratis. Si no, estará aquí su año. Es un buen delantero y no vamos a regalar jugadores. Tendrá que convencer al entrenador, pero gratis no van a salir", esas eran las palabras de Ángel Haro en una entrevista en las últimas horas.

"Borja Iglesias tiene contrato con el Betis. Se incorporará a la pretemporada. Viene de hacer una magnífica temporada. El club que esté interesado en Borja, y si la voluntad de Borja es salir del Betis, se tendrá que sentar a negociar con el Betis. El Betis no va a regalar a ningún jugador", ha señalado el director deportivo del cuadro de Heliópolis en la presentación de Valles.