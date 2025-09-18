Postecoglou comienza tropezando en el Nottingham Forest

Ange Postecoglou ha iniciado su etapa en el Nottingham Forest con un arranque complicado, tras encajar dos derrotas consecutivas en sus primeros partidos al frente del equipo, una ellas en dieciseisavos de final de la Carabao Cup frente al Swansea, de segunda división inglesa.

El técnico australiano llegó con ambición, asegurando que ha "ganado títulos" durante toda su carrera y que quería "seguir haciéndolo" en la entidad, aunque el inicio no ha sido el esperado.

En su primer partido, en la cuarta jornada de la Premier League, el encuentro terminó con un contundente 3-0 frente al Arsenal, en el que los londinenses mostraron mayor eficacia y solidez, dejando al equipo de Postecoglou sin capacidad de reacción.

La situación empeoró aún más este miércoles en la Carabao Cup, donde los tricky trees sucumbieron de manera sorprendente ante el Swansea, de Championship, tras ir ganando 1-2 en el minuto 93.

En apenas cinco minutos los locales le dieron la vuelta al marcador con goles en los minutos 93 y 97, eliminando al conjunto inglés de la competición, y tras el partido, el entrenador no hizo autocrítica achacando la derrota a que sus jugadores se habían "relajado demasiado".

Postecoglou, que llega tras su etapa en Tottenham Hotspur —donde conquistó la Europa League 2024-25 y clasificó al equipo para la Champions League antes de ser destituido— se enfrenta ahora al reto de consolidar al club en Europa tras la clasificación obtenida la pasada temporada bajo la dirección de Nuno Espírito Santo donde su sombra y sus logros siguen muy presentes, lo que aumenta la presión.

En la Premier League, el equipo ocupa actualmente la decimoquinta posición con solo cuatro puntos de doce posibles, a apenas un punto de la zona de descenso, con un partido el sábado ante el Burnley que puede ser crucial para aliviar la presión o, por el contrario, aumentar las dudas.

"No hay tiempo para perspectivas filosóficas, la oportunidad hoy era avanzar. Debemos recuperarnos y estar listos para un gran partido el sábado", aseguró tras la eliminación en Copa manteniendo la confianza en la plantilla.

El Forest debutará en la Europa League el próximo miércoles contra el Betis, un desafío mayor que permitirá ver la viabilidad del proyecto

Con más de 25 años de experiencia en los banquillos y títulos en Australia, Japón y Escocia, estas primeras semanas evidencian que la adaptación al nuevo estilo, por el momento, está teniendo más dificultades de las previstas.