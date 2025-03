El precio mínimo que debe pagar el Betis para comprar a Antony

SEVILLA/A pesar de estar en semana de derbi entre Real Betis Balompié y el Sevilla FC, todo lo que envuelve a la posible continuidad de Antony Matheus dos Santos en el conjunto verdiblanco de cara a la próxima temporada termina siendo noticia. Y es que ya han sido muchas las manifestaciones en torno a este tema, tanto del propio futbolista como de varios estamentos de la entidad heliopolitana. El discurso del paulista siempre ha sido muy tranquilo y sosegado. Está feliz en Sevilla, quiere vivir el momento y conseguir los objetivos con los de Manuel Pellegrini y de momento no piensa más allá. Uno de los aspectos que podrían acercar mucho que el '7' bético permaneciese más tiempo en las filas heliopolitanas es una hipotética clasificación para la Liga de Campeones.

"Claro que habría más opciones de que se quede si entramos en Champions, pero nos saldría más caro. No era fácil traerlo y no será nada fácil mantenerlo. Cuando llegue ese río lo cruzaremos. Influye mucho el deseo del jugador, las relaciones entre clubes… La afición del Betis sabe que tenemos ambición e ilusión por tener estas estrellas mundiales pero no podemos hacer locuras dentro de nuestra responsabilidad. Aún no hay nada sobre la mesa", comentaba al respecto José Miguel López Catalán en una entrevista hace pocos días. Pero en las últimas horas ha aparecido otra información interesante que podría acercar más a Antony y el Betis del futuro.

Jesús Rodríguez, Bakambu, Antony e Isco celebran un gol. / José Manuel Vidal / Efe

El United, con mucha necesidad de vender futbolistas

Tal y como ha informado Samuel Luckhurst, redactor jefe del Manchester United para el Manchester Evening News, el conjunto inglés quiere vender de forma permanente a Marcus Rashford, Antony y Jadon Sancho para reinvertir en un nuevo goleador el próximo verano. Esto puede sonar como algo positivo, ya que podría acercar al paulista a las filas béticas a largo plazo, pero también es algo negativo, ya que el precio de salida del jugador para salir en propiedad es bastante alto y no parece que sea una cantidad accesible para los de La Palmera. Aunque aquí siempre estaría la fórmula de una nueva cesión como otra de las opciones.

En la Premier League se siguen las normas PSR, aquellas de Rentabilidad y Sostenibilidad, que establecen una valoración mínima de venta a aquellos jugadores que no son canteranos en los clubes. Esa cantidad se calcula repartiendo su precio de traspaso en los años que dura el contrato. Antony firmó con el Manchester en 2022 un contrato de cinco años por 95 millones de euros. Esto provoca que, según esa normativa, para que el conjunto inglés evite dar pérdidas en esa operación, debe cerrar un trato de como mínimo 32’52M£ (38,9M€).

El gran impacto económico del brasileño

Desde su aterrizaje en Heliópolis a finales del mes de enero, se han vendido 1.169 unidades de camisetas con la serigrafía de ‘ANTONY 7’. En la entidad, Isco es el futbolista que más ha vendido durante todo el curso, pero desde que se produjese este movimiento de mercado, el paulista es el líder absoluto (Isco acumula desde entonces 912 personalizaciones).

Gracias a estos datos proporcionados por fuentes oficiales del club verdiblanco, se puede estimar que 110.412 euros en un plazo de 52 días desde el 25 de enero de 2025. En estos días, y bajo ese mismo precio orientativo, Isco habría generado cerca de 86.138 euros con sus personalizaciones.