"El presidente del Betis ha dicho que no han llegado a un acuerdo con Álvaro Valles, pero sí lo han hecho"

Sevilla/El futuro de Álvaro Valles todo apunta a que tarde o temprano pasará por firmar por el Betis, pero de momento su situación se ha enquistado y sigue ejercitándose con su actual club, Las Palmas.

Y este miércoles, el presidente del club amarillo, Miguel Ángel Ramírez, en declaraciones recogidas por los medios oficiales del equipo canario, ha vuelto a insistir en que Álvaro Valles tiene un acuerdo con el Betis: "Queríamos que renovara, pero no logramos conseguirlo. El presidente del Betis ha dicho que no han llegado a un acuerdo con el jugador, pero sí lo han hecho porque me lo ha dicho el propio futbolista. La oferta del Betis es insuficiente para nosotros. Con el Marsella llegamos a un acuerdo de venta de 10 millones, pero el jugador no quiere irse porque desea volver al Betis".

Miguel Ángel Ramírez insistió en que es el "Betis el que tiene que mover ficha y tratar de acercarse a la cantidad que pedimos para que este chico, que no va a jugar con la UD la próxima temporada, trate de no cortarle su trayectoria y cumplan con el compromiso que han adquirido con él. No diré si el Betis ha hecho correcto o lo incorrecto. Digo que no podemos vender a Valles al Marsella porque tiene un acuerdo con el Betis”.

"El acuerdo con el Marsella estaba cerrado. Incluso le ofreció más dinero al futbolista, pero pidió el doble de lo que estaban ofreciendo. No voy a reprochar nada a Álvaro. Ha sido un profesional impresionante, pero no ha querido renovar con nosotros y tenemos que buscar alternativas. Si alguna de las partes no sale beneficiada es muy difícil que encontremos un acuerdo", agregó el máximo dirigente del club canario.

En la presentación de Adrián el pasado lunes, el presidente del Betis, Ángel Haro, dijo lo siguiente sobre Álvaro Valles: "Es un jugador con contrato en vigor, hay que respetar ese contrato. Las declaraciones que haga el presidente no puedo entrar en ellas. Son situaciones que se dan, nosotros respetamos que sea jugador de Las Palmas".

Un capítulo más, por tanto, en la situación de Álvatro Valles, cuyo deseo es vestir la camiseta verdiblanca, cosa complicada en estos momentos, pùes antes debería haber también hueco en la portería verdiblanca, cubiera con Rui Silva, Adrián y Vieites.