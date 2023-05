Los dos primeros fichajes de Planes para el Betis

Junto a Ramón Planes llegan al Betis dos colaboradores de su confianza que se incorporarán al grupo de trabajo del nuevo director deportivo. Concretamente se trata de Manuel Fajardo, que actuará como nuevo secretario técnico verdiblanco, y José María Barba, nuevo integrante del club en la parcela de captación de talento.

Planes destacó el "alto nivel" que se ha encontrado en el nuevo grupo de trabajo que le toca comandar. "Me he encontrado un área deportiva magnífica y sé de lo que hablo, porque he estado en muchos clubes y uno se da cuenta rápido del valor humano y los elementos que hay para crecer", dijo el ilerdense, que pone sus "23 años de experiencia en el fútbol" al servicio del Betis.

"Uno lleva muchos años en esto y se da cuenta de cuando un club está en la buena línea", indicó el catalán, que añadió: "No hay que ver en mí a un fichador, sino una persona que viene a sumar, porque los protagonistas son los jugadores y técnicos. El resto estamos para ayudar".