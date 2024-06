El puzle de la portería en el Betis

Un portero veterano, otro experimentado con rendimiento inmediato y otro joven con una ficha baja que pueda ser una alternativa en un momento de necesidad. Así ha sido la configuración de la portería del Betis en estos años con Manuel Pellegrini, con cambios paulatinos que no han visto mermado el potencial en la retaguardia, pero este verano habrá cambios y no se puede descartar una mini revolución en un puesto tan determinante en el fútbol.

El técnico chileno siempre ha insistido en tener tres guardametas en la primera plantilla, aunque esta campaña Fran Vieites tuvo ficha del filial. Eso cambiará la próxima temporada y gallego se ha ganado un sitio en el primer equipo. Junto a esa promoción la otra certeza entre los palos es que Claudio Bravo, tras cuatro años, deja el club y la dirección deportiva tendrá que reforzar esa posición obligatoriamente, con la duda de saber si será con uno o dos fichajes.

Y es que en el club hay un primer debate: ¿dos o tres porteros? Ahí hay varios aspectos a tener en cuenta. Pellegrini apuesta por tres, pero la economía hace que dos sean lo ideal. Pero si Vieites va a tener ficha profesional, todo depende del futuro de Rui Silva, con el cartel de transferible puesto a expensas de que el interés ya trasladado por algún club se convierta en oferta formal. "Es una conversación que tenemos ahora y que se está construyendo en torno a si es necesario o no tener ese tercer portero, con experiencia o no. Pero es algo que debemos analizar y ver la situación en la que estamos, si Rui Silva sigue o no sigue. A nosotros nos gustaría que siguiera, pero hay equipos que preguntan por él", aseguró el presidente bético, Ángel Haro, la pasada semana.

A Pellegrini no le temblaba la mano para rotar en la portería, pero este curso las lesiones hicieron que Claudio Bravo no contara y Rui Silva fue el guardameta titular. El luso llegó libre desde el Granada hace tres veranos y tiene contrato hasta 2026, por lo que en la búsqueda de las necesarias plusvalías es un nombre que está en la lista de transferibles junto a los Fekir, Willian José y Carvalho.

"Me encantaría volver a Portugal, si es posible por la puerta grande. Tengo la ambición y el sueño de poder representar a un gran club en Portugal. Es mi sueño desde niño. Ya he cumplido algunos a lo largo de mi carrera y, sin duda, éste también es uno de mis objetivos. Estoy en una etapa importante en mi carrera, en una fase de madurez y crecimiento", indicó recientemente Rui Silva en una entrevista en su país, en la que añadió que ya pudo salir en el mercado invernal rumbo al Benfica: "Los clubes hablaron, pero creo que no fue nada concreto. No creo que hubiera una propuesta formal. Nadie me habló, estaba concentrado en el Betis. Prefiero dejar estos problemas a mis agentes y al club".

Álvaro Valles y Adrián, que cuentan como canteranos en la lista europea, y Rulli son algunas alternativas estudiadas

La entidad heliopolitana debe decidir, de la mano de Pellegrini, si cuentan con dos o tres porteros. Después, reponer la salida de Claudio Bravo y tener una alternativa controlada si llega la esperada oferta por Rui Silva.

Es por ello que varios nombres han salido a la palestra vinculados al conjunto verdiblanco, desde jugadores libres como De Gea o Adrián San Miguel, que tiene el doble valor de contar además como jugador de formación cara a la lista europea, a futbolistas por los que hay que negociar como el sevillano Álvaro Valles, que interesa pero por el que todavía no se ha hecho propuesta alguna porque Las Palmas "quiere una cantidad excesivamente alta", dijo Haro. Otra alternativa es la de Gerónimo Rulli, quien, según el medio argentino TyC Sports, habría recibido incluso la llamada de Pellegrini para comunicarle personalmente el interés en él. El futbolista se encuentra concentrado con la selección argentina para la Copa América. El guardameta argentino tiene contrato hasta 2026 con el Ajax, que pagó ocho millones de euros en enero de 2023 por hacerse con él.