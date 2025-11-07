Una retaguardia camaleónica que siempre cumple en el Betis

Las rotaciones son un sello de Manuel Pellegrini en este Betis, pero para que esa filosofía funcione son fundamentales dos premisas: contar con las piezas necesarias para ello y disponer de futbolistas con capacidad para reinventarse en favor del equipo. Ambas situaciones se dan en la plantilla verdiblanca, que contra el Lyon realizó un encuentro “sólido y completo”, según su técnico, sustentado en la seguridad defensiva.

Una seguridad en la que el trabajo de los medios centro es fundamental así como el sacrificio en defensa de los atacantes, aunque el gran peso recae en la línea de la retaguardia, incluido el portero. Cinco jugadores de los que, curiosamente, frente al Lyon sólo repitió Natan respecto a los titulares que arrancaron la Liga en Elche (Pau López, Bellerín, Bartra, Natan y Ricardo Rodríguez), lo que muestra las alternativas que tiene el preparador chileno atrás.

Diego Llorente disputó su tercer partido en lo que va de curso. El primero completo. Su lesión la pasada campaña llegó en su mejor momento de forma y arrancó este curso todavía recuperándose. Jugó la primera parte contra la Real Sociedad el 19 de septiembre y sufrió un problema muscular que lo dejó fuera hasta la pasada semana cuando regresó en la Copa del Rey en Palma del Río. “Me alegro por él, porque viene de una lesión larga y lo llevamos con cuidado, ya que cuando regresó tuvo otra lesión muscular. Lo veíamos bien y le dimos la responsabilidad de jugar, porque estaba al 100%”, dijo Pellegrini.

Lo normal es que el madrileño vaya ganando peso en el equipo, ya que está llamado a ser el titular junto a Marc Bartra, a pesar de que Natan, el único de la defensa que ha estado siempre disponible, no ha fallado cuando ha tenido que dar el paso adelante por las lesiones de sus compañeros. Tendrá un dilema el entrenador chileno a partir de ahora con todos los centrales sanos, ya que ha jugado con dos diestros, dos zurdos y uno de cada palo sin problema.

Y lo que parecía un inconveniente en el lateral zurdo puede haber tenido una solución natural. Junior tiene aún unas semanas de baja por delante y Ricardo anda renqueante y, con el parón a la vuelta de la esquina, no se le forzará. Valentín Gómez ha demostrado que puede ser una alternativa más que válida. El cuarto central podría convertirse en el mejor lateral izquierdo, una posición que desde hace tiempo no encuentra un referente titular. Cubrió bien la posición en defensa y, pese a algún despiste, hizo un buen partido, como destacó Pellegrini, subiendo incluso activamente la banda. No hay que esperar que ponga muchos centros de gol, pero en su principal cometido de defender cumplió de sobra.

Por el otro lado Ruibal no es ya ninguna sorpresa. El chico para todo de Pellegrini. “Aitor juega de Aitor, no necesita saber dónde va a actuar. Es completo e inteligente. Lo hace con ganas en cualquier puesto y eso le permite jugar mucho”, explicó el preparador bético tras el encuentro europeo. Si por el otro costado Valentín Gómez subió poco, por la derecha el catalán se entiende perfectamente con Antony para sorprender con sus subidas sin perder casi nunca la referencia defensiva.

Y en la portería Álvaro Valles cubrió la baja de Pau López, que estará fuera por otro mes. Con alguna pérdida en algún balón largo con el pie, el rinconero no falló en su tarea y se mostró seguro en los balones aéreos y en los disparos lejanos que fueron entre los tres palos. Con continuidad debe ir a más en un Betis que si bien en ataque tiene, a la espera del regreso de Isco, cinco jugadores titulares (Fornals, Antony, Lo Celso, Abde y Cucho Hernández), en defensa tiene una versión más camaleónica en la que puede cambiar sin que se resienta el nivel defensivo.