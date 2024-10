"Se me retorció el corazón al escuchar Chimy Ávila muérete en un club al que amo"

Chimy Ávila fue uno de los protagonistas del encuentro. Marcó el 1-2 decisivo para darle la victoria al Betis. Su segundo gol en liga como verdiblanco, pero fue blanco de una afición que un día lo apludió y lo ovacionó tras muchos encuentros vistiendo de rojillo, por lo que sintió "una mezcla de sensaciones".

"Siento cariño y amor por la afición de Osasuna y por eso me sentí desilusionado por los pitidos y los insultos. No guardo rencor alguno y sigo enamorado de este club y la ciudad. Esto va con el oficio de futbolista. A veces uno pasa buenos momentos y otros malos. De los primeros viví muchos en esta ciudad, donde nació mi hijo, así que se me retorció el corazón al oír pitos y escuchar el muérete".

Es por ello que el argentino, que festejó su gol "con emoción", pidió "perdón" si alguien creyó que era una celebración efusiva: "Me gustaría que se pusieron en mi sitio. Amo esta ciudad y no esperaba un recibimiento así. No quise celebrarlo, pero estoy feliz por los puntos para el Betis", donde es feliz ahora y está "con su afición a morir". Me demuestran su cariño día a día.

Cuestionado por su gol indicó que conoce bien que "Sergio Herrera se tira siempre abierto abajo y sabía que debía poner el balón arriba", puntualizó.