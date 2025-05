De Sevilla a Florencia pasando por Alicante y Bolonia: la travesía de algunos aficionados para ver al Betis

SEVILLA/Fueron muchos años 'en el barro'. Diez años han pasado ya de aquel Ponferradina 4-1 Betis, por ejemplo. Es por ello que cuando llegan momentos como el de este jueves, los aficionados del Betis disfrutan el doble, o incluso el triple. Independientemente de lo que termine ocurriendo en el Artemio Franchi ante la Fiorentina, los aficionados verdiblancos ya han demostrado lo felices que están con su equipo este curso. No hay más que ver lo que hicieron la misma noche en la que el equipo bético remontó en Cornellá. Pero esa felicidad también hay más formas de demostrarla.

Por ejemplo, viajando. Sacrificando tiempo, dinero, sueño y cansancio por las trece barras, que también son suyas. Habrá 1.500 historias diferentes en el campo del conjunto viola, aunque se espera una invasión verdiblanca en la ciudad italiana a pesar de no contar con acceso al campo para muchas de las más de 2.000 personas que se esperan. Una de esas historias será la de Sara. Una joven bética que junto a su pareja, Alejandro, y un grupo de amigos, se ha embarcado en una larga travesía para ver a su Betis.

Sara y su pareja en plena Florencia con la bufanda del Betis / Manu Colchón

El de las alegrías y el de su familia, su tierra y su niñez

Ese equipo del que es socia desde hace nueve años. Una antigüedad que no le ha dado para conseguir entrada por sorteo pero que, tras un arduo trabajo, le ha permitido tener entrada a través de una peña de aficionados de la que también son socios. Diario de Sevilla ha podido hablar con ella mientras iba de una ciudad a otra. Vuelo desde Sevilla hasta Alicante, tren desde ahí hasta Murcia para dormir en casa de unos amigos en la noche del martes para volar el miércoles desde Alicante a Bolonia. De ahí, tren hasta Florencia y al regresar a casa, la misma operación, pero ellos esperan que con un resultado positivo.

El viaje les saldrá por casi 500 euros aproximadamente, y ya han comenzado a tener los primeros inconvenientes. El primero de los vuelos desde Sevilla se les retrasó cerca de una hora y casi pierden el tren que les llevaba hasta Murcia para poder tener un techo donde pasar la primera noche. Además, el vuelo desde esa ciudad hasta Bolonia también se retrasó 50 minutos. Largas horas de espera y convivencia en verdiblanco entre las que aparecen cientos de valoraciones sobre el estado de forma del equipo: "El Betis está en un momento espectacular, es un equipo que no arrastra la camiseta por el campo. Tenemos jugadores que les duele ver a su equipo perder, que se enfadan si las cosas no salen bien, que tienen mucho amor propio y es evidente que cada día luchan por mejorar. Este equipo puede con todo, más fuertes que nunca. Si el equipo lleva el ritmo del partido Betis-Fiorentina, veremos un espectáculo de fútbol".

Inevitable emocionarse pensando en los que ya no están

La cita es histórica. Aunque lo presenciarán desde el cuarto anillo, la realidad es que tristemente todos aquellos que acompañaron a su Betis cuando más lo necesitaba en los peores momentos de su historia no podrán hacerlo en la que podría ser una de las noches más felices de los más de 117 años de historia de la entidad. Por ejemplo, su tío: "Para mí vivir una semifinal del equipo de mi tierra, de mi familia y de mi vida es un privilegio. Además, me acuerdo mucho de mi tío, que en paz descanse, que a pesar de su enfermedad ha acompañado al Betis desde los campos de barro hasta la Copa del Rey de 2005. Compartir los mismos gustos con tu pareja es algo que no todo el mundo puede disfrutar. No es el primer viaje que hacemos juntos y espero que no sea al último. Para mí es un recuerdo que me voy a llevar siempre".

Sin duda, están confiados de cara al partido: "Creo que no habrá prórroga pero el resultado será cortito, 1-1".