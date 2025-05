La emotiva promesa de Antony a sus padres que ya ha cumplido: "Cuando tenía 11 años hablé con ellos"

SEVILLA/Desde la llegada de Antony al Betis ya se ha comprobado con muchas declaraciones que ha hecho y también muchas imágenes que se han visto que se trata de un futbolista y una persona muy especial. Los compañeros de Movistar + en Universo Valdano le han realizado una entrevista en la que se ha podido conocer muchos aspectos internos de la vida de la estrella del conjunto verdiblanco. Uno de ellos ha sido uno de los fieles reflejos de la humildad que atesora en su interior, una promesa que le hizo a sus padres y que a día de hoy puede decir que ha cumplido.

"Siempre fue mi sueño, ser jugador. Tenía muchas ganas de sacar a mi familia de la Favela. Vivir allí era muy difícil. Cuando tenía 11 años hablé con mi mamá y mi papá y les dije: "Ahora los dos estáis trabajando pero va a llegar el momento en el que yo voy a trabajar para ustedes". Siempre he sido un chico muy persistente. Sabía que era muy difícil, no tenía botas. Iba al colegio por la mañana y muchas veces no me daba tiempo de comer porque tenía entrenamiento. Siempre tenía una sonrisa en la cara", comentaba el astro brasileño haciendo referencia a que con lo que ha conseguido ya ha sido posible que sus padres dejen de trabajar.

Un futbolista prematuro nacido para serlo

"No me gustaba mucho estudiar. Tenía un plan, que era ser jugador. Hoy estoy aquí. Tenía ese sueño de sacar a mi familia de la Favela, de que mi madre y mi padre no trabajasen más... Y bueno, hoy día miro para ellos y estoy muy orgulloso".

Otro de los detalles no conocido sobre Antony es que nació antes de tiempo, un detalle curioso. "Nací con siete meses y los médicos decían que era para morir mi mamá o yo. Gracias a Dios, los dos estamos bien, pero las dificultades empezaron cuando nací". Una intervención con la que el propio Valdano no pudo evitar bromear: "Por eso llegas antes que los rivales al área, de pequeño ya empezaste a llegar antes".

La felicidad, de la cabeza al campo

Este aspecto siempre ha sido determinante para el paulista, como él mismo ha manifestado siempre: "Para mí, siempre digo que es la mejor decisión que he tomado. Venir al Betis. Cuando estoy feliz, las cosas salen bien. Estar feliz conmigo mismo es lo más importante. Estoy muy feliz aquí, por eso las cosas están saliendo muy bien".

"Ahí estaba enfadado porque fallé un gol en la segunda parte. Soy una persona que me cabreo mucho, aunque he aprendido. Sé diferenciar las cosas. Pero el abrazo con Isco refleja el ambiente que hay. Es increíble. Es divertido todos los días, todos los jugadores juntos... Lo que se ve en el campo es igual en el vestuario. Además, la afición es increíble. Nos apoya en todos los partidos. Siempre me dijeron que era una afición muy buena, pero desde el primer partido... Uf. El Betis es un equipo de mucho sentimiento y yo también soy así".