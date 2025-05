Alineación probable del Betis ante la Fiorentina: llegó el partido de los partidos

SEVILLA/En lo que a las alineaciones probables del partido se refiere, hay buenas noticias tanto para el Betis como para la Fiorentina en esta vuelta de semifinales de la UEFA Conference League. Por un lado, en el conjunto viola han ido consiguiendo tres buenas noticias con el paso de las horas. En primer lugar, la total disponibilidad de Moise Kean, que no se ha resentido físicamente a pesar de la tensión y la carga de viajes de las últimas semanas. También son aspectos clave la disponibilidad de Dodo y Gosens. Los dos carrileros del combinado italiano eran duda para el choque. El primero, por una apendicitis de la que ya se ha recuperado tras la operación. El segundo, por problemas físicos que le hicieron abandonar antes de tiempo el olímpico de Roma.

Por otro lado, en el Betis ya conocen que en total habrá cinco bajas para el partido: Cucho Hernández y William Carvalho por no estar inscritos y, por otro lado, Diego Llorente, Marc Roca y Chimy Ávila por lesión. La buena noticia es que el exceso de minutos no está penalizando a nadie más en el plantel y sobre todo que Natan, después de no entrenar este martes, está en condiciones y saldrá de inicio en el partido.

Isco controla un balón ante Fagioli. / Antonio Pizarro

Antony, Isco y nueve más

Estos son los dos jugadores más importantes del equipo verdiblanco en estos momentos y los que terminarán saliendo desde el inicio en sus respectivas posiciones en el Artemio Franchi al 100%. De hecho, el brasileño hablará en la rueda de prensa previa al duelo este miércoles por la tarde ya en Florencia. En portería estará Fran Vieites, mientras que la parcela diestra volverá a ocuparla Aitor Ruibal y la zurda, Romain Perraud. En el centro de la defensa, Bartra y Natan serán los encargados de buscar la difícil misión de conseguir la portería a cero, a no ser que a última hora haya algún problema con alguno de los dos.

Por delante, un fijo será Johnny Cardoso. El estadounidense pudo descansar todo el partido en el RCDE Stadium y volverá a la titularidad este jueves. Junto a él, lo normal es que esté otro futbolista que también descansó en liga: Pablo Fornals, aunque también podría volver a darle minutos a Altimira. La zona de la mediapunta estará ocupada por Isco Alarcón, capitán y buque insignia de un equipo que sigue soñando a esta hora con conseguir el pase a la final.

Bakambu entrena con el Betis tras sus molestias en la rodilla / RBB

El 'hombre del día jueves' en la delantera

En la banda diestra no hay dudas, estará Antony. En la delantera tampoco hay demasiados problemas, estará Bakambu ya que el Cucho no está inscrito. El congoleño intentará volver a aparecer un jueves y seguir prolongando su idilio con esta competición. La gran duda llega en el perfil izquierdo: Abde o Jesús. Uno de los dos estará presente desde que suene el himno de la Conference en el césped del Artemio Franchi y teniendo en cuenta que el de Alcalá fue titular en liga, la rotación debería aparecer en favor del marroquí.

Por tanto, el once probable del Betis ante la Fiorentina es el siguiente: Fran Vieites; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Perraud; Johnny Cardoso, Fornals, Isco; Antony, Abde y Bakambu.