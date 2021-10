Un triunfo como más gusto da

Bien está lo que bien acaba y mejor no pudo acabar para el Betis en un rodeo donde se veía factible el triunfo, pero que iba a llegar sobre la campana final en la genialidad y el oportunismo de dos recién salidos, Joaquín y Borja. Mendizorroza es territorio mollar para el Betis de la contemporaneidad, pero en este lance se jugó demasiado con fuego, el empate no era un drama y el triunfo llegó cuando más gusto da, cuando no hay tiempo para más.

Cuando se llega al intermedio aflora el convencimiento de que el Betis ha dilapidado la mitad del juego establecido. Se ha adueñado del balón con la orden de inicio, pero entra en una dinámica de cortita y al pie que hace al Alavés perseguir sombras, pero sin que ello cristalice en algo positivo. Una ruptura en ataque de Canales y un tiro de Fekir que no logra sorprender a Pacheco es la única producción atacante de un equipo que parece conformarse con tener la pelota.

Y lo único que logra la orquesta de Pellegrini es que el Alavés empiece a creer en que haya vida tras ese partido. Y como la zaga bética no es un muro inhoradable, los sustos proliferan y se teme lo peor. No hay forma de que se vislumbre algo en ataque, la dupla Guardado-Carvalho controla y no verticaliza, Fekir brujulea, Canales apenas mira hacia adelante y todo queda en los buenos deseos de Rodri, el único que parece dispuesto a jugarse algún uno contra uno.

Tras el descanso bajan los tiempos de posesión béticos, la madera se alía con sus intereses y va a efectuar varios cambios Pellegrini que van a dar sus frutos. Parece que en el tramo final acelera un tanto el Betis y será en una triangulación mágica que arranca en Bellerín, continúa en Fekir para que Joaquín asista a Borja que sólo tiene que empujarla. Un triunfo que vale su peso en platino porque permite mirar la vida con un plus de ilusión y ganas de afrontar al futuro.