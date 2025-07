Uniao de Leiria-Betis: Los de Pellegrini se atascan (1-0)

El Betis cayó derrotado en el segundo encuentro del Trofeo Hassan disputado en Faro. El Uniao de Leiria, con un buen tono físico, ha sido mejor que el cuadro verdiblanco, que ha cometido errores atrás, apenas ha tenido fútbol en la medular y sólo ha creado algo de peligro en las acciones a balón parado.

No han sido buenas las sensaciones mostradas por el equipo de Pellegrini en este nuevo duelo de 45 minutos, con un once totalmente distinto al del choque ante el Farense. El Uniao de Leiria mostró pronto su peligro con su velocidad en las bandas, especialmente por medio de Jair por el costado de Ruibal y Rudy. Así llegó el gol del equipo portugués por medio del extremo, que aprovechó que Ruibal no llegó a despejar un balón en largo para irse del central verdiblanco y batir con un zurdazo a Adrián (13').

El Uniao de Leiria tuvo el segundo en una varias ocasiones. La primera la desaprovechó Juan Muñoz con un un mal remate, tras otra buena acción de Jair (16'), y en la segunda, un zapatazo de Jordan Van der Gaag, extremo diestro que juega a pierna cambiada, obligó a Adrián a emplearse a fondo (18'). Ni rastro del Betis pese a la voluntad de Fornals de proponer algo de fútbol, por lo que el único peligro de los verdiblancos llegó siempre en las acciones a balón parado con Natan y Rodrigo Marina, pero sin acierto ante el gol.

De hecho, las ocasiones más claras volvieron a ser para el Uniao de Leiria, que pasada la media hora (33') perdonó a los de Heliópolis otra vez. Pase en largo, de nuevo, a la espalda de la zaga bética y Genaro, con todo a favor, eleva desviado el balón por encima de Adrián. Y ya en el tiempo de añadido Daniel Borges no sentenció al Betis solo ante Adrián en una acción en la que en vez de rematar a gol metió un pase demasiado fuerte al segundo palo al que no llegó Jair.

Así concluyó este segundo partido amistoso de pretemporada del Betis. Dos encuentros para ir afinando conceptos y ganar minutos para poner fin a la estancia en el primer stage del verano en Almancil. La próxima cita, en Córdoba el viernes 25 de julio.