Valencia - Betis: Los ojos, bien despiertos

Sevilla/El Betis deberá acudir a Mestalla con los ojos bien abiertos, pues no se trata de una cita cualquiera. No lo es en condiciones normales por la entidad del rival, el Valencia, pero ahora, menos, por ese ambiente que rodea al partido a causa de todo los que se sigue viviendo en la Comunidad Valenciana por la DANA. Una situación trágica que supone un plus de motivación para el conjunto que entrena Rubén Baraja, que quiere brindarle a su público una victoria balsámica en lo anímico y también de cara a la clasificación, ya que los valencianistas son colistas.

Circunstancias, por tanto, especiales que envuelven a un encuentro al que los verdiblancos llegan también marcados por las innumerables ausencias en el centro del campo, pues Pellegrini pierde una semana más a Marc Roca y al catalán se le han unido Johnny Cardoso, lesionado con su selección; y Fornals. Por ello, el chileno ha tenido que tirar del filial para este encuentro, con Mateo Flores y Carlos Guirao formando parte de la lista de convocados.

El Valencia llega al duelo necesitado de puntos y saldrá muy intenso, por lo que el Betis deberá estar muy despierto

Y es que las dudas en el posible once inicial de los verdiblancos radican en ver quién acompaña a Altimira en un dibujo táctico que también es una incógnita. Rui Silva estará en la portería y la defensa estaría compuesta por Sabaly, Bartra, Natan y Perraud. Altimira estará por delante y posiblemente acompañado por Lo Celso e Iker Losada. Assane Diao por la derecha, Abde por la izquierda y Vitor Roque como hombre más adelantado. A partir de ahí, el entrenador de los verdiblancos tiene otras alternativas, como darle la titularidad a Mateo o meter a Bakambu por el brasileño.

Enfrente estará un Valencia necesitado de puntos para empezar a ver algo de luz en la zona baja de la tabla, pues una derrota lo hundiría aún más. Para este duelo, Baraja recupera al capitán, José Luis Gayà, y también estará de vuelta Hugo Duro, lesionado en Getafe pero en condiciones para este partido, mientras que Pepelu será baja una semana más al estar sancionado todavía por su expulsión ante Las Palmas. Siguen de baja los lesionados Thierry, Diakhaby y Rafa Mir, mientras que el delantero internacional costarricense del filial, Warren Madrigal, entró en la convocatoria. Así, el preparador del equipo de Mestalla podría utilizar una formación con cinco defensas para intentar darle un punto más de consistencia a su equipo, buscando sumar como sea, ya que está a tres puntos de la decimoséptima posición, aunque la falta de ritmo, el estado físico y las emociones de los jugadores son las grandes incógnitas de un Valencia que vuelve a jugar casi un mes después.

Lo Celso y Altimira tienen opciones de acompañar a Altimira, con Diao y Abde en las bandas y Vitor Roque en punta

Y lo hará en un ambiente muy especial, pues a partir de las 13:30 dará comienzo un gran homenaje a las víctimas y afectados por las recientes lluvias torrenciales. Una atmósfera extrafutbolística que aguarda a un Betis que deberá salir con los ojos muy abiertos para tener opciones de sacar un resultado positivo.