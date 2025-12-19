Valentín Gómez y Ángel Ortiz, presente y futuro del Betis

El Betis logró el pase a octavos en un encuentro en el que destacaron, además del meta Adrián, otros jugadores, como fueron Valentín Gómez y Ángel Ortiz. Por el contrario, otros no tuvieron su día, como Pablo García. Y todo, sin olvidar a Lo Celso, que sólo dispuso de los últimos cinco minutos de partido.

Pablo García | No acaba de dar un paso adelante

Tuvo Pablo García la oportunidad de salir de inicio para aprovechar la opción que le brindó Pellegrini, pero el canterano estuvo bastante gris. Tomó malas decisiones, tuvo poco desborde y se mostró muy fallón con la pelota, de ahí que al descanso fuera sustituido.

V. Gómez | Otro muy serio partido del central argentino

Valentín Gómez sigue con una regularidad extraordinaria en cuanto a rendimiento. Ayer actuó primero en el lateral izquierdo y luego jugó toda la segunda parte como central, y en ambas posiciones rindió. Cuajó un partido bastante notable.

Ángel Ortiz | El Betis tiene lateral y con mucha proyección

Quizás no tuvo su mejor día en los centros, pero la profundidad que le da a este Betis Ángel Ortiz es digna de destacar. Elige muy bien cuando subir y sabe defender. Además, con Antony volvió a quedar claro que se entienden bastante bien.

Lo Celso | Cinco minutos de partido, un toque de atención

Pellegrini introdujo su último cambio a muy poco para el final. Fue Lo Celso, que apenas disputó los últimos cinco minutos. Poco tiempo para un futbolista que debe dar un paso adelante, volver a su mejor versión y dejar atrás esa apatía que muestra en su fútbol.