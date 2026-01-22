Valentín Gómez: "Cuesta sacar algo positivo de este partido"

El futbolista del Betis Valentín Gómez compareció en la zona mixta del Toumba Stadium tras la derrota ante el PAOK, mostrando sus impresiones en los medios oficiales del club verdiblanco.

Análisis

"Creo que el primer tiempo fuimos superiores, generamos alguna que otra situación y apenas nos llegaron. Cuesta sacar algo positivo del día de hoy. Todo sirve para aprender. No todos los partidos vas a jugar bien. A veces no tan bien, como nos tocó hoy. La actitud fue buena, el equipo luchó todo el partido. Tocó perder, pero vamos a ir renovados al siguiente partido para ganar nuevamente".

Lesiones

"No es bueno perder compañeros. Jugamos muchos partidos durante la temporada. Cada semana dos partidos. Una lástima, pero vamos a estar lo más juntos posible para sobrellevar esto lo mejor posible".

Feyenoord

"Acabar entre los 8 primeros es objetivo. Vinimos aquí con esa ilusión, pero contra Feyenoord, de local y con nuestra gente, vamos a intentar darlo todo para lograrlo".