Valles, un doble valor: en la portería y cara a Europa para el Betis

Sevilla/El Betis anunció de forma oficial el (ya sabido) fichaje de Álvaro Valles para rearmar la portería. El rinconero, después de un año casi en blanco, firmó, como agente libre, por las próximas cinco campañas. Su valor va más allá de ser un refuerzo en una posición que podría renovarse por completo con respecto a la que formaba al inicio de curso hace sólo dos años, en la 2023-24 (Rui Silva, Claudio Bravo y Fran Vieites, quien cumple contrato en 2026 y al que club está dispuesto a traspasar o ceder si renueva), ya que el sevillano cuenta como canterano cara a la competición europea, en las que en los últimos cursos Manuel Pellegrini no ha podido completar la lista A por n tener suficientes jugadores formados en Heliópolis.

Valles llegó al club de La Palmera en el verano de 2014 y jugó en el Juvenil de División de Honor dos campañas antes de promocionar al filial en la 2016-17. De esta forma cumple los condicionantes de la UEFA para ser considerado canterano (haber jugado en las categorías inferiores tres campañas entre los 15 y los 21 años), una cuestión importante ya que en la conocida Lista A de 25 futbolistas debe estar integrada por cuatro futbolistas de esa condición. Otro portero como Adrián cumple ese condicionante, mientras que con Júnior Firpo (llegó al club heliopolitano con 18 años cumpliendo las tres campañas de verdiblanco) muy cerca de volver al Betis serían ya tres. Precisamente el lateral coincidió con Valles en el equipo juvenil en la 2014-15 en una plantilla en la que también estaba Fabián.

No es una cuestión baladí, ya que en las últimas campañas Manuel Pellegrini no ha podido completar esa lista al no disponer de suficientes jugadores formados en la casa. Así, la campaña pasada (2024-25), por ejemplo, la lista A tenía 23 integrantes con Rodri y Adrián como canteranos, aunque el primero acabaría marchándose el pasado septiembre al Al-Arabi SC de Qatar por algo más de siete millones de euros.

Algo parecido le pasó al técnico un año antes (2023-24), cuando incluyó en una lista A de 22 jugadores (Rodri como único canterano) a Luiz Felipe, que dejó en caja 22 millones por su traspaso al Al-Ittihad y al Ingeniero teniendo que utilizar a con Marc Roca como central. En la 2022-23 el preparador chileno ofreció también una lista A sin completar con 23 piezas. Joaquín y Rodri fueron los futbolistas de formación entonces.

Contar con tres canteranos, según los condicionantes de la UEFA, en cartera (dos de forma oficial y otro atado) permitirá a Pellegrini a tener más jugadores profesionales a su disposición para los partidos de la Europa League y no tener que tirar del filial constantemente. De hecho esa lista la podían integrar futbolistas como Ángel Ortiz, renovado hace poco y que llegó al Betis en edad infantil. Jesús Rodríguez, que llegó a la cantera bética en 2021, con 16 años, también cumpliría para integrar esa llamada lista A, aunque su nombre está sonando con fuerza en el mercado.