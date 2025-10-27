La afición del Betis, decepcionada con la derrota ante el Atlético: "Nos falta Isco"
El combinado de Manuel Pellegrini se ha dejado tres puntos ante los de Simeone
Así les contamos en directo la derrota del Betis ante el Atlético
Los aficionados del conjunto verdiblanco han salido bastante disgustados del estadio de La Cartuja. La derrota ante el conjunto colchonero, además de ser dolorosa por lo que implica, también lo ha sido por las formas. Dos errores en dos jugadas puntuales y la falta de efectividad condenaron al Betis ante el equipo madrileño.