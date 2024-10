SEVILLA/El Real Betis Balompié volvió a perder un derbi en el Ramón Sánchez-Pizjuán, pero le faltaron demasiadas cosas. Un partido más en el que Manuel Pellegrini no consigue transmitirle a sus futbolistas lo necesario para poder rendir bien en un encuentro de tal calibre, un día más en el que la plantilla ha demostrado que no es lo suficientemente amplia para tres competiciones y sobre todo, que en Sevilla, el dominio de los de Nervión en los derbis no cesa.