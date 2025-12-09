El Betis celebró este martes su ya tradicional jornada de convivencia, en la que los futbolistas del primer equipo comparten tiempo con los trabajadores de la entidad y los niños y jóvenes de la cantera. Un acto en el que el presidente heliopolitano, Ángel Haro, aprovechó en su discurso para lanzar un mensaje positivo cara al futuro tras repasar un 2025, “un gran año”, que puede ser el principio de algo más grande. Los futbolistas de la primera plantilla firmaron autógrafos a todos los canteranos en una mañana de mucho beticismo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.