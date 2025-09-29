La visita del Betis a la Hermandad de El Museo, en imágenes

El Betis, con su consejo de administración, Manuel Pellegrini y su cuerpo técnico, y la plantilla, ha realizado la tradicional ofrenda floral al inicio de cada temporada. Y en esta ocasión, lo ha hecho visitando a la Hermandad de El Museo, que conmemora en este 2025 el 450 aniversario fundacional de la hermandad y de la imagen de su crucificado: el Cristo de la Expiración.