Ofrenda floral del Betis en la iglesia del Museo.
Ofrenda floral del Betis en la iglesia del Museo. / Antonio Pizarro

La visita del Betis a la Hermandad de El Museo, en imágenes

Plantilla, cuerpo técnico y consejo de administración han realizando la tradicional ofrenda floral al inicio de cada temporada

Redacción Deportes

Sevilla, 29 de septiembre 2025 - 17:49

El Betis, con su consejo de administración, Manuel Pellegrini y su cuerpo técnico, y la plantilla, ha realizado la tradicional ofrenda floral al inicio de cada temporada. Y en esta ocasión, lo ha hecho visitando a la Hermandad de El Museo, que conmemora en este 2025 el 450 aniversario fundacional de la hermandad y de la imagen de su crucificado: el Cristo de la Expiración.

La visita del Betis a la Hermandad de El Museo, en imágenes
1/17 La visita del Betis a la Hermandad de El Museo, en imágenes / Antonio Pizarro
2/17 La visita del Betis a la Hermandad de El Museo, en imágenes / Antonio Pizarro
3/17 La visita del Betis a la Hermandad de El Museo, en imágenes / Antonio Pizarro
4/17 La visita del Betis a la Hermandad de El Museo, en imágenes / Antonio Pizarro
5/17 La visita del Betis a la Hermandad de El Museo, en imágenes / Antonio Pizarro
6/17 La visita del Betis a la Hermandad de El Museo, en imágenes / Antonio Pizarro
7/17 La visita del Betis a la Hermandad de El Museo, en imágenes / Antonio Pizarro
8/17 La visita del Betis a la Hermandad de El Museo, en imágenes / Antonio Pizarro
9/17 La visita del Betis a la Hermandad de El Museo, en imágenes / Antonio Pizarro
10/17 La visita del Betis a la Hermandad de El Museo, en imágenes / Antonio Pizarro
11/17 La visita del Betis a la Hermandad de El Museo, en imágenes / Antonio Pizarro
12/17 La visita del Betis a la Hermandad de El Museo, en imágenes / Antonio Pizarro
13/17 La visita del Betis a la Hermandad de El Museo, en imágenes / Antonio Pizarro
14/17 La visita del Betis a la Hermandad de El Museo, en imágenes / Antonio Pizarro
15/17 La visita del Betis a la Hermandad de El Museo, en imágenes / Antonio Pizarro
16/17 La visita del Betis a la Hermandad de El Museo, en imágenes / Antonio Pizarro
17/17 La visita del Betis a la Hermandad de El Museo, en imágenes / Antonio Pizarro

