AMA impulsa formación jurídica y prevención para reforzar la protección frente a agresiones a sanitarios

Con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios, que se conmemora el 12 de marzo, AMA, la Mutua de los profesionales sanitarios, ha participado en diversas iniciativas para reforzar su compromiso con la protección y el respaldo del colectivo sanitario.

Este lunes se celebró el webinar de carácter nacional: “Agresiones a sanitarios: prevención y protección jurídica”, liderado por Raquel Murillo, directora general de AMA, centrado en la realidad de las agresiones en el ámbito sanitario y en las herramientas de prevención y actuación. En el encuentro participaron profesionales con perfiles diversos que enriquecieron el debate con perspectivas asistenciales, psicológicas, policiales y judiciales.

El webinar permitió abordar la problemática desde un enfoque práctico y multidisciplinar, ofreciendo a cientos de profesionales sanitarios conectados información útil sobre cómo actuar ante una agresión y trasladando un mensaje claro y compartido: la violencia no puede normalizarse y siempre debe denunciarse.

Para ello contaron con la participación de cuatro relevantes voces: Inés Torrecilla Zarzuela, enfermera en Atención Primaria, que compartió su visión directa de quien vive esta realidad en primera línea. Asimismo, participó Manuel Yanguas Menéndez, Comisario Principal y Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, además de Interlocutor Policial Sanitario, explicando cómo actúa el sistema cuando se produce una agresión; Ángela Pérez Martínez, psicóloga y miembro del Equipo Nacional del Interlocutor Policial Sanitario, que abordó el impacto emocional que estas situaciones generan en los profesionales; y Luis María Uriarte Valiente, Fiscal de la Audiencia Nacional, quien ofreció la perspectiva jurídica y el recorrido judicial de estos casos.

La entidad subraya que el objetivo no es únicamente visibilizar el problema, sino ofrecer herramientas concretas que permitan a los profesionales sanitarios actuar con mayor seguridad y conocimiento ante este tipo de situaciones.

Asimismo, esta mañana de martes, Raquel Murillo ha participado en las Jornadas organizadas por la Organización Médica Colegial (OMC), donde ha moderado la mesa redonda “Estrategias legislativas frente a las agresiones a los profesionales sanitarios. ¿Es necesaria una modificación del marco normativo?” con la participación de Dña. María Sainz, del Grupo Parlamentario Socialista; Dña. Elvira Velasco, del Grupo Parlamentario Popular; Dña. Alda Recas, del Grupo Parlamentario SUMAR; y D. David García, del Grupo Parlamentario VOX. Junto a los cuatro portavoces parlamentarios, Murillo ha analizado el marco legislativo vigente y los posibles avances normativos en materia de protección de los profesionales sanitarios.

Tras esta participación, Raquel Murillo tuvo también la oportunidad de explicar la prevención y protección jurídica que ofrece la Mutua durante su intervención “Experiencias en protección y prevención”. Ambas iniciativas pusieron el foco en la necesidad de fomentar un entorno sanitario más seguro, no solo desde la respuesta jurídica, sino también desde la prevención activa. Durante ambas intervenciones se subrayó la importancia de reforzar los protocolos de actuación, mejorar la formación en la gestión de situaciones de riesgo, avanzar en medidas de seguridad en los centros sanitarios y promover el uso de sistemas de aviso digitales.

Raquel Murillo: “No se puede tolerar que las agresiones se normalicen en una profesión que cuida de la salud de todos”.

Según los datos ofrecidos por Policía Nacional, en 2025 las denuncias por agresiones aumentaron un 26 % y se llevaron a cabo más de 11.000 intervenciones policiales. Ante esta problemática, Raquel Murillo comenta que “las agresiones, ya sean físicas, verbales o amenazas no solo afectan a la integridad del profesional, sino que generan inseguridad, desgaste emocional y deterioran la relación asistencial. Acompañar al profesional sanitario cuando más lo necesita forma parte de nuestra razón de ser. No se puede tolerar que las agresiones se normalicen en una profesión que cuida de la salud de todos”.

Desde hace más de seis décadas, AMA acompaña a los sanitarios en el ejercicio de su profesión. Sensible a esta problemática, la Mutua fue pionera en la creación, en 2004, del Seguro de Defensa y Protección, que incluye defensa jurídica ante agresiones físicas, psíquicas o verbales, asesoramiento legal especializado y garantías en caso de fallecimiento, invalidez permanente o incapacidad laboral transitoria derivadas de una agresión.

AMA reafirma así su compromiso firme con la seguridad, el respeto y la dignidad de quienes dedican su vida al cuidado de los demás. Porque proteger a quienes nos cuidan es una responsabilidad colectiva.