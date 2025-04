Aumento continuado de la actividad en el sector privado

El IDIS cumple quince años y lo hace con un nuevo informe sobre el sector sanitario privado. Su presidente, Juan Abarca, presentaba el mismo con una reflexión previa, y era el destacado crecimiento de la Sanidad Privada en este periodo. “El número de asegurados ha pasado de 9,6 millones a 12,6. El gasto sanitario privado se ha incrementado en un 30%. Además, el sistema privado ha pasado de hacer el 20% de las urgencias a hacer el 33,6%, de hacer el 31% de las cirugías a hacer el 41% de las cirugías y de participar en el 30% de ensayos clínicos a participar en el 50%”.

En contraste a este crecimiento, Abarca hacía de nuevo una crítica a la realidad de la Sanidad española tras conocerse los últimos datos de las listas de espera. “En España hay 4 millones de españoles que esperan una media de 105 días a una primera consulta. Pero lo que no dicen los datos es que a eso hay que sumarle la lista de espera para la prueba diagnóstica, que te den el informe de la prueba, que vayas otra vez a la revisión y todo eso para saber el diagnóstico que tienes. Todos esos pacientes, si tienen algo grave, van a evolucionar mal”. Así insistía en que lo que no se puede hacer es no atender a los pacientes.

La privada asume 41,6% de las intervenciones quirúrgicas

Bajo esta premisa previa, la directora general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva, presentaba los datos más destacados del Observatorio del sector sanitario privado de 2025. Entre otros, se reseñaba que el sector llevó a cabo, teniendo en cuenta los conciertos sustitutorios y la red de utilización pública, el 41,6% de las intervenciones quirúrgicas, registró el 29,7% de las altas y atendió el 33,6% de las urgencias. Además, cuenta con 431 hospitales privados (que representan el 56% total de centros hospitalarios), lo que corresponde a una dotación de 49.837 camas (31% del total de camas existentes en España). A nivel geográfico, Cataluña, Madrid y Andalucía se mantienen como las comunidades autónomas que cuentan con un mayor número de camas privadas, albergando el 56,4% de los hospitales privados y el 63,3% de las camas disponibles en el sector privado.

“El gasto sanitario privado alcanza los 34.056 millones de euros, lo que representa el 2,48% del PIB; por otra parte, hay un 0,69% del PIB correspondiente al gasto público destinado a provisión privada, lo que se traduce en una representación del 3,17% del PIB”, reseñaba Villanueva.

Leve crecimiento en conciertos en Andalucía

En lo que a Andalucía se refiere el informe señala que se ha pasado de 580 millones en conciertos en 2022 a 594 millones en 2023. No obstante, Andalucía cuenta con 35 hospitales públicos y 59 hospitales privados, aunque los primeros suman 17.179 camas, mientras que los segundos solo 5.583. De estos últimos, 41 cuentan con el sello QH-Quality Healthcare. Por otra parte, de los 269 plazas acreditadas en formación sanitaria especializada por el sistema de residencia, solo dos están en hospitales privados andaluces.

Empleo y gestión

Otro de los aspectos destacables en este Observatorio es que nuestro país emplea aproximadamente a 309.591 profesionales, de los cuales 71.206 son médicos. Además, el sector cuenta con distintas líneas de trabajo en gestión medioambiental para reducir las desigualdades, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas. El informe resalta igualmente que la Sanidad privada es un agente imprescindible en el cuidado de la salud mental, agrupando al 70% de los hospitales especializados y el 51% de centros de salud mental sin internamiento. En esta línea, como novedad, se aporta que el gasto sociosanitario privado alcanza los 7.157 millones de euros, lo que representa el 0,52 por ciento del PIB nacional. España cuenta con 5.573 residencias, y el 73,5 % de las plazas privadas son privadas.