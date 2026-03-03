El Colegio de Dentistas de Sevilla premia a Fundación Cajasol y distingue al profesor José Luis Gutiérrez

El Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla (CODS) celebró la festividad de su patrona, Santa Apolonia, con un acto institucional en el que hizo entrega de sus principales reconocimientos, con la Fundación Cajasol como Premio Santa Apolonia y el catedrático José Luis Gutiérrez como nuevo receptor de la Medalla de Oro de la corporación.

El encuentro contó con la asistencia, entre otras autoridades, del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz; el presidente del Consejo General de Dentistas de España, Óscar Castro; la delegada del área de Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastálvez; el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Dentistas, Francisco Javier Fernández Parra; el decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla, Danel Torres, y el presidente del CODS, Rafael Flores.

Durante la ceremonia, el Premio Santa Apolonia recayó en la Fundación Cajasol por su impulso de actuaciones en el ámbito de los servicios sociales, la salud y el bienestar social en Andalucía, especialmente en la provincia de Sevilla. La distinción fue recogida por su presidente, Antonio Pulido, de quien Rafael Flores subrayó su “visión estratégica y sensibilidad social” para consolidar a la entidad como institución de referencia, reforzando su vocación de servicio público y su cercanía a las necesidades de la ciudadanía.

La institución colegial concedió además su Medalla de Oro, máxima distinción del CODS, al Dr. José Luis Gutiérrez, profesor catedrático de la Facultad de Odontología, por su trayectoria y dedicación en el ámbito de la odontoestomatología, tanto en el ejercicio profesional como en la docencia y la investigación. El Colegio destacó también su estrecha colaboración con la corporación a lo largo de su vida profesional.

En su intervención, Rafael Flores puso el foco en el perfil del Dr. Gutiérrez como referente por su rigor clínico, su compromiso con la excelencia y su vocación docente, destacando su papel pionero en la incorporación del dentista en formación al entorno hospitalario y la relevancia de la Odontología dentro del sistema sanitario.

El acto incluyó igualmente un reconocimiento a los colegiados con más de 35 años de pertenencia al Colegio y una bienvenida a los nuevos profesionales recientemente colegiados.