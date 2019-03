¿Cuándo hay que hacer el test de ovulación para que sea efectivo?

La ovulación es el proceso de maduración final del óvulo (ovocito). En la ovulación, el óvulo maduro sale del ovario y entra en la trompa de Falopio. La concepción ocurre cuando ese óvulo es fertilizado por el esperma en el medio de la trompa de Falopio. Debido a que la vida útil del óvulo maduro se limita a aproximadamente 18 horas después de la ovulación, la llegada del esperma debe coordinarse con precisión.

En un ciclo menstrual humano normal, por lo tanto, hay solo 1-2 días en los cuales es posible la concepción, aunque el esperma normalmente sobrevive hasta 72 horas en el sistema reproductor femenino. Por lo tanto, es crucial programar el contacto entre el espermatozoide y el óvulo para estos 1-2 días.

Cómo usar el test de ovulación

Usar un test de ovulación es sencillo de usar, tan sólo hay que deposita la orina sobre la varilla de dispositivo comprado y esperar el resultado. La lectura del resultado del test dependerá del tipo de test que se haya comprado, si es analógico o digital.

Tipos de test de ovulación

Digitales

Los test digitales, como Clearblue, ofrecen un resultado más claro de descifrar puesto que muestran el resultado con una cara feliz cuando se está en uno de los dos días fértiles para concebir. Si al introducir la varilla con la muestra de orina y no aparece la cara sonriente, la ovulación no está próxima. El precio de estos test está entre 20-30€ e incluye hasta 10 varillas y es de un solo uso. No tiene recambios.

Los analógicos:

Test analógico existen muchos y de muchas marcas como Acofar o Farmatest,y el precio es bastante más baratos que los que son digitales. Aunque la lectura es mucho más compleja, porque para saber si el resultado es positivo y se está en los días fértiles el color de la segunda raya deberá ser más intenso que el de la raya de control. Si es más débil el resultado será negativo.

Es importante tener en cuenta que los test de ovulación no deben hacerse en la primera orina del día porque la concentración de LH podría ser mayor y dar falsos positivos.

Cuándo hacer el test de ovulación

Lo realmente difícil no es usar el test de ovulación sino calcular cuando se está ovulando para poder hacer el test y que de positivo e intentar concebir, a sea de manera natural (manteniendo o artificial, esos dos días fértiles, donde la probabilidad de embarazo es mucho mayor.

El cuerpo de cada mujer es un mundo distinto pero en las que suelen tener un ciclo cada 28 días la ovulación se produce a los 14 días, siendo el día 1 el primero de sangrado, por lo tanto el test debe realizarse unos días previos a ese día o unos más tardes, porque no siempre el cuerpo funciona como un reloj.

Para aquellas mujeres que los ciclos tengan un ciclo cada 30 días la ovulación se produce en torno al día 16 por lo que los test deben hacer durante los días previos y posteriores para asegurarse un futuro embarazo; en cambio si se tienen cada 32 días el día de ovulación será en torno al 18 por lo que tendrá que realizarse la prueba en esos días.

Hay muchas mujeres que son muy irregulares en cuanto a su ciclo y un mes lo tiene cada 25 días y al siguiente al 32, lo mejor es realizarse estas pruebas en los primeros días del ciclo para poder tener algún tipo de certeza.

Qué es la prueba de predicción de la ovulación

Esta prueba detecta la oleada de la hormona LH (hormona luteinizante) en la orina o el aumento de la hormona estrógeno en la saliva. La prueba urinaria es más comúnmente utilizada y más confiable de los dos métodos. Aproximadamente 24-48 horas antes de la ovulación, la hormona LH sube y baja durante un período de 24 horas.

Esta es una señal para que el óvulo experimente la maduración final, y también un medio para predecir cuándo ocurrirá la ovulación (de ahí el nombre de la prueba de predicción). La concepción por medios naturales (relaciones sexuales) o medios artificiales (inseminación) debe ser programada por el detector de sobretensiones de LH hasta el día o el día después de que la prueba de LH sea positiva.

Por eso es importante saber qué factores intervienen en todo el proceso para saber interpretar un test de ovulación. A continuación se muestran algunas de las claves necesarias:

Tabla de temperatura corporal basal (TBC)

Después de la ovulación, la temperatura corporal en mujeres que normalmente ovulan aumenta en un grado medio a un grado Fahrenheit durante dos semanas. Si no se produce el embarazo, la temperatura baja a la línea de base en el momento de la menstruación. La temperatura basal del cuerpo permanece elevada si se produce el embarazo.

La medición de la TBC permite confirmar retrospectivamente la ovulación. Las relaciones sexuales o la inseminación deben ocurrir justo antes del aumento de la temperatura. La temperatura debe tomarse inmediatamente al despertar, antes de cualquier movimiento del cuerpo, después de al menos dos horas de sueño. El termómetro puede ser uno digital oral o un termómetro oral basal especial disponible en muchas farmacias.

Monitoreo por ultrasonido

Después de la ovulación, la cavidad llena de líquido (quiste folicular), que contenía el huevo, se colapsa. Este colapso es una presunta evidencia de ovulación y puede detectarse mediante ecografías diarias en serie. Este método, sin embargo, es costoso y requiere mucho trabajo. La ovulación también puede ocurrir incluso sin colapso folicular. Por estas razones, este método de detección de la ovulación no se utiliza de forma rutinaria.

Nivel de progesterona

Después de la ovulación, la hormona progesterona aumenta gradualmente hasta que alcanza un máximo de 7 a 10 días después. El nivel alto de progesterona, cuando se realiza 7-10 días después de la ovulación, confirma que se ha producido la ovulación y que la producción de progesterona para ese ciclo es normal. Un nivel bajo de progesterona indica que la ovulación no ha ocurrido o que hay una producción inadecuada de progesterona (deficiencia de la fase lútea).

Biopsia endometrial

El revestimiento del útero cambia predeciblemente después de la ovulación. La prueba de una pequeña muestra del revestimiento (biopsia endometrial) puede determinar si se ha producido la ovulación y si la producción de progesterona es adecuada.

La prueba consiste en tomar muestras del interior del útero, normalmente con un tubo de succión de plástico delgado, de 7 a 10 días después de la ovulación. Debido a que la prueba es dolorosa y costosa, y debido a que un solo nivel de progesterona en la sangre puede proporcionar información similar, las biopsias se realizan con poca frecuencia para estudiar la ovulación.