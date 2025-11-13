Los hospitales Vithas en Andalucía se unen para concienciar sobre la diabetes y su prevención

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra mañana 14 de noviembre, los hospitales Vithas en Andalucía (Vithas Málaga, Vithas Xanit Internacional, Vithas Sevilla, Vithas Almería y Vithas Granada) unen sus voces para concienciar sobre la creciente prevalencia de esta enfermedad y la importancia de su prevención y correcto manejo. La diabetes mellitus es una patología crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo y cuya incidencia ha aumentado de forma alarmante en las últimas décadas.

Por ello, los especialistas de los hospitales Vithas en Andalucía abordan la diabetes desde diferentes perspectivas, subrayando la importancia de un enfoque multidisciplinar y personalizado. El Dr. Rida Nagib Raya, jefe del servicio de Endocrinología del Hospital Vithas Málaga, destaca los avances de la monitorización continua de glucosa a través de dispositivos, que permiten a los pacientes optimizar sus decisiones sobre alimentación y actividad física, mejorando el control glucémico y reduciendo complicaciones.

Desde el Hospital Vithas Sevilla, el especialista en Endocrinología, el Dr. Cristóbal Morales subraya la importancia de la detección precoz. "Identificar la diabetes en sus fases iniciales permite intervenir de forma más eficaz, evitando complicaciones graves", señala el especialista. "Desde Vithas, estamos comprometidos con la prevención y el diagnóstico temprano, incorporando también los últimos avances en investigación clínica y farmacológica, que están abriendo nuevas puertas para el control de la diabetes". Además, el equipo de Endocrinología y Nutrición, EndoCM, liderado por el Dr. Morales, trabaja con terapias innovadoras para un manejo más eficaz y personalizado.

El Dr. Diego Fernández, jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Vithas Xanit Internacional, “recuerda que una alimentación equilibrada y el ejercicio físico regular son pilares clave para prevenir la diabetes tipo 2. Adoptar una dieta rica en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, junto con ejercicio moderado diario, mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a controlar el peso corporal”.

En el caso de los hospitales Vithas Xanit Internacional, Vithas Granada y Vithas Almería, instalarán una mesa informativa donde el personal de enfermería realizará pruebas gratuitas de glucemia y ofrecerá consejos de prevención. El director de enfermería de Vithas Almería, Israel González, afirma que “con esta iniciativa se persigue concienciar sobre la importancia de la detección precoz y la prevención de esta enfermedad” y destaca que estas acciones permiten detectar valores alterados y derivar a los pacientes para seguimiento médico.

Por su parte, Juan Manuel Gámez, director de enfermería del Hospital Vithas Granada, subraya la necesidad de fomentar la conciencia social sobre esta enfermedad silenciosa pero cada vez más prevalente y recuerda que Vithas Granada y Fundación Vithas son patronos y coordinadores científicos de la cátedra ReceDxT de la Universidad de Granada, cuyo objetivo es desarrollar un prototipo de inteligencia artificial para mejorar la prevención de la diabetes tipo 2.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de personas que viven con diabetes ha crecido exponencialmente, pasando de 200 millones en 1990 a 830 millones en 2022. Las proyecciones de la Federación Internacional de Diabetes (IDF) indican que para 2050, aproximadamente 1 de cada 8 adultos, lo que representa unos 853 millones de personas, vivirá con diabetes, un aumento del 46%. En España, la situación no es menos preocupante. Es el segundo país con mayor prevalencia de diabetes en Europa, afectando al 10,3% de la población adulta, es decir, más de 5 millones de personas.

Este incremento se atribuye a diversos factores, como el envejecimiento, los cambios en los estilos de vida, el aumento de la obesidad y la dieta no saludable. La diabetes no controlada puede provocar complicaciones graves como enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal, ceguera y amputaciones, lo que subraya la necesidad urgente de estrategias de prevención y detección temprana. En este contexto, la educación y la concienciación son fundamentales.

En definitiva, el Día Mundial de la Diabetes es una oportunidad para recordar que la prevención, el diagnóstico precoz y un manejo adecuado son pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes. Los hospitales Vithas en Andalucía reafirman su compromiso con la salud de sus pacientes, ofreciendo una atención integral y personalizada para afrontar este desafío de salud pública.