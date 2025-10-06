La innovación como garantía para obtener resultados en salud

La innovación en salud se percibe a menudo como un concepto abstracto, pero solo cuenta cuando aterriza en la práctica y mejora la vida de los pacientes. Esa fue la idea central de la mesa redonda ‘Innovación y tecnologías para la salud de las personas’, celebrada con la colaboración de Takeda, donde representantes de la Administración sanitaria, la gestión hospitalaria y la industria farmacéutica coincidieron en la necesidad de acortar los tiempos, gobernar el dato y cuidar la “última milla” de la implantación tecnológica.

“La inteligencia artificial no es una moda. Será transformadora y no sustituirá a los profesionales, sino a quienes no sepan usarla”, advirtió Ismael Vargas, director general de Sistemas de Información y Comunicaciones del SAS. Para él, la clave está en herramientas digitales que faciliten el trabajo y devuelvan el tiempo al paciente. “Debe permitir que el profesional mire a los ojos al paciente y no a la pantalla”, subrayó.

La cuestión de cómo incorporar la innovación fue abordada por Jesús Carrillo, subdirector de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. Recordó que toda tecnología sanitaria debe pasar un filtro en tres dimensiones: “efectividad clínica, coste-efectividad y calidad de vida del paciente”. Ese proceso, señaló, dará un salto con la evaluación a escala europea. “Compartiremos criterios y metodologías a nivel de la UE para ayudar a los decisores a priorizar”, explicó. El avance de la medicina personalizada añade complejidad, ya que “ahora debemos considerar la variable genética; ya no evaluamos para una población abstracta”.

Desde la gestión hospitalaria, Carlos Mínguez, del Hospital Virgen Macarena, diferenció entre innovación incremental e innovación disruptiva. El hospital, explicó, se propuso una transformación global de la asistencia con apoyo digital, orientada a los cuatro círculos de la excelencia: técnica, operativa, de servicio y profesional. Para ello crearon una Unidad de Innovación y Análisis de Datos con ingenieros y bioinformáticos trabajando junto a los clínicos.

La innovación no es solo el fármaco; también lo son las soluciones digitales

El enfoque innovador desde la industria farmacéutica lo puso Pablo Sierra, director de Acceso al Mercado y Asuntos Corporativos de Takeda. “La innovación no es solo el fármaco; la acompañamos con soluciones digitales para sistemas, profesionales y pacientes”, explicó. Citó proyectos europeos en enfermedades raras con datos sintéticos, herramientas para narcolepsia tipo 1 que aportan información en tiempo real al médico y una terapia digital en Alemania, “prescrita por el profesional y financiada por el sistema”. Sierra defendió los acuerdos de riesgo compartido y marcos de compra innovadores. “No se pueden comprar bolígrafos y medicamentos del mismo modo”, matizó.

Vargas esbozó algunas claves sobre proyectos piloto con la Agencia Digital de Andalucía centrados en la interoperabilidad y anunció el proyecto de historia clínica digital para que sea el paciente quien autorice el acceso a sus datos de salud, de forma explícita, granular y revocable. “Un cuidador, una residencia o un familiar podrá acceder, y el paciente recibirá notificaciones de cada acceso con posibilidad de revocar en el acto”. El sistema, actualmente en pruebas, ofrecerá sus primeras funcionalidades el próximo semestre.

La mesa coincidió en que la innovación sanitaria exige tanto valentía como prudencia. “Antes de decir que sí hay que planificar cómo y con qué recursos se implementa para todos, no solo para un hospital puntero”, recordó Carrillo. Sierra pidió aprovechar el liderazgo de España en ensayos clínicos: “España es líder en investigación clínica; no podemos perder la oportunidad”. Y Mínguez resumió la filosofía desde el hospital: “El cambio se hace con equipos y liderazgo; todos los profesionales, también los administrativos o los celadores, pueden ser innovadores si se les integra en proyectos con propósito”.