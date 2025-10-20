Los cuatro beneficios del Zinc para los cambios de temperatura: "Su consumo regular puede acortar en un 33% la duración de infecciones respiratorias"

Aunque hace un mes que entramos en otoño, es cierto que, hasta hace unos días no han bajado las temperaturas considerablemente llenando el cielo de nubes negras y con precipitaciones. Estos cambios traen consigo a las infecciones respiratorias más comunes como los resfriados que llegan cuando menos los esperamos.

Según los estudios, existe un mineral que actúa como barrera en el sistema inmunitario, siendo un gran defensor frente a la bajada brusca de temperaturas. Es cierto que, nos volveremos a contagiar por infecciones respiratorias, pero en menor medida. Se trata del Zinc y de los múltiples beneficios que tiene. El nutricionista Pablo Ojeda enumera hasta cuatro, pero son muchos más.

Qué es el Zinc y cuáles son sus beneficios

El zinc se requiere en pequeñas cantidades, ya que su abuso puede producirnos diarreas y náuseas. Este mineral está presente en todas las células y es significativo para el sistema inmune, la síntesis de ADN y la cicatrización de heridas. Este participa en más de 300 reacciones bioquímicas, incluyendo la producción de energía, la función muscular y nerviosa y la salud ósea.

Junto al magnesio forman el duo perfecto. El zinc se puede contener en carnes rojas, aves, mariscos, legumbres, frutos secos y cereales integrales. Por su parte, los del segundo grupo están en las semillas de calabaza, las almendras, espinacas, anacardos, maní, avena y aguacate.

Beneficios según el nutricionista Pablo Ojeda.

Fortalece las defensas, ya que participa en la producción y activación de los linfocitos T, que son células claves para defendernos de virus y bacterias. Este es especialmente importante en personas con deficiencias alimentarias o un sistema inmunológico que no actúa correctamente. Favorece una respuesta inmune más rápida y eficaz. Acelera la cicatrización, ya que interviene en la producción de colágeno y en la reparación celular. Ayuda a mantener en forma el gusto y el olfato.

"Además, su consumo regular, puede acortar en hasta un 33% la duración de infecciones respiratorias", explica el nutricionista. Para la vuelta a la rutina, si todavía no nos acostumbramos, y combatir el estrés es una buena solución. La salud ósea es otro de los beneficios del zinc. Con este mineral se consigue que los huesos estén más fuertes y mejor formados. Este colabora en conjunto con la vitamina D y el calcio. Es decir, se podrá prevenir enfermedades como la osteoporosis y el mantenimiento de una estructura ósea más saludable.

Mejorar la calidad del sueño es otro de sus cometidos. Al tener propiedades relajantes, se ayuda a calmar el sistema nervioso, llegando a tener un sueño más reparador. Este influye en la producción de melatonina que es la hormona que se ocupa de los ciclos de sueño y vigilia. Así que si aumentamos el consumo de ambos, se podrá combatir el insomnio notablemente.

Cómo reduce la ansiedad y la depresión el zinc

La salud mental es muy importante y, por ello, se debe tener el máximo conocimiento posible. Uno de ellos es la conexión que tiene con el zinc. Este mineral es capaz de reducir los síntomas de depresión y ansiedad a través de su papel en la regulación de neurotransmisores. Además, está implicado en las funciones neurológicas y la deficiencia de este podría provocar trastornos en el estado de ánimo.

