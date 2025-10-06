Cuáles son los beneficios de las semillas de calabaza: "Ayudan a reducir los calambres musculares y a dormir mejor"

La calabaza es uno de los superalimentos que más tomamos en esta época del año. Este cuenta con muchas propiedades, pero, sobre todo, sus semillas. Su versatilidad invita a que podamos incluirlas en muchos platos como las ensaladas o comernoslas directamente. Un puñado al día es un buen snack que nos aporta muchos beneficios.

Estas suelen pasar desapercibidas frente a otros frutos secos y semillas más populares. Su valor nutricional y sus propiedades medicinales las convierten en un excelente complemento para una dieta equilibrada. Son color verde y tienen un sabor ligeramente dulce o tostado. Se obtienen del interior de las calabazas y se consumen crudas, tostadas, molidas o en forma de aceite.

Beneficios de las semillas de calabaza

Cuentan con un alto contenido en nutrientes esenciales. Son una excelente fuente de proteínas vegetales, ya que aportan los aminoácidos necesarios para el mantenimiento y la reparación de los tejidos del cuerpo. Además, contienen una gran cantidad de grasas saludables, especialmente ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados, que ayudan a proteger el sistema cardiovascular al reducir los niveles de colesterol.

Destacan por su aporte de minerales, entre los que sobresalen el magnesio, el zinc, el hierro y el manganeso. El magnesio participa en más de 300 procesos enzimáticos del cuerpo, incluyendo la regulación del ritmo cardíaco, la presión arterial y el metabolismo energético. El zinc, por su parte, es esencial para fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la cicatrización de heridas y mantener una piel sana. Gracias a estos minerales, el consumo regular de semillas de calabaza contribuye a prevenir deficiencias nutricionales comunes en la dieta moderna.

Otro beneficio importante es su efecto positivo sobre la salud de la próstata y orina. Diversos estudios han demostrado que el aceite y el extracto de semilla de calabaza ayudan a reducir los síntomas de la hiperplasia prostática benigna (agrandamiento de la próstata) y a mejorar el flujo urinario, especialmente en hombres mayores. Este efecto se debe a la presencia de fitoesteroles y compuestos antioxidantes que ayudan a regular los niveles hormonales y a proteger los tejidos de la oxidación celular.

Además, poseen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, lo que las hace útiles para combatir el estrés oxidativo y prevenir enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, la hipertensión y ciertos tipos de cáncer. Su contenido en vitamina E, compuestos fenólicos y carotenoides contribuye a neutralizar los radicales libres, retrasando el envejecimiento celular y fortaleciendo el sistema inmune.

En el ámbito digestivo, son una buena fuente de fibra, especialmente cuando se consumen con su cáscara. La fibra favorece el tránsito intestinal, previene el estreñimiento y ayuda a mantener una microbiota intestinal equilibrada. Además, la combinación de proteínas, grasas saludables y fibra produce una sensación de saciedad que puede ayudar en el control del peso corporal.

También son conocidas por su efecto relajante y su contribución a un mejor descanso. Gracias a su contenido en triptofano, un aminoácido precursor de la serotonina y la melatonina, ayudan a mejorar el estado de ánimo y a favorecer el sueño.

