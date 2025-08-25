Una biomédica explica por qué se vuelve el pelo blanco con la edad

Cuando se llega a la edad adulta, una de las preocupaciones estéticas es la aparición de las canas. Muchas personas las relacionan con los tintes, pero realmente no tiene nada que ver. Realmente, estas aparecen porque las células que se encuentran en el folículo piloso llamado melanocitos se mueren y la melanina que es la sustancia que suministra el color no puede llegar hasta la queratina que es la proteína que forma el pelo. Esta biomédica explica el proceso concreto y la influencia de la genética. Existen dos tipos de melanina, las eumelanina que aporta un tono negro y oscuro y la feomelanina que son tonos más rubios y rojizos. No solo está presente en el pelo, sino que es la sustancia que agrega el color a la piel.

El envejecimiento: la causa principal

Aunque no se trata de un envejecimiento físico como se puede imaginar, la mayor causa de aparición de las canas es el envejecimiento, pero en su caso de las células que se mueren pronto. Es un desgaste de los melanocitos y como ya no existen muchas células que produzcan melanina, pues el cabello se va aclarando hasta volverse blanco. Las canas suelen aparecer a partir de los 30 años, aunque no es un proceso exacto y se puede adelantar o atrasar. Un dato curioso que aportan los dermatólogos es que a partir de los 50 años, el 50% de la población tiene la mitad de su cabello cubierto de canas.

La genética

Al igual que otras enfermedades o rasgos se heredan de los padres y otros familiares cercanos, con las canas pasa lo mismo. Si ellos las tuvieron con una edad temprana, es muy probable que en los descendientes también se dé. De hecho, hace unos años se identificó un gen específico, el IRF4 que estaba relacionado con la regulación de la producción de melanina y la aparición de las canas. En este se mostraba que la edad no importaba.

El estrés produce canas

El estrés es el motor de muchas enfermedades y lo que es un problema diario que se relaciona con el modo de vida que se lleva, se puede agravar en un futuro. Muchas personas lo relacionan con la aparición de nuevas canas, pero ¿se trata de un mito? Realmente, estudios recientes han demostrado que el estrés crónico puede influir en la pigmentación del cabello. La Universidad de Harvard incluyó en su análisis que el estrés activa el sistema nervioso simpático y este libera noradrenalina que es una sustancia que afecta a las células madres que producen melanocitos, haciendo que se desgasten más rápido. Es decir, no es una causa, pero puede acelerar la aparición.

Factores de salud que influyen en la aparición de canas

No solo el estrés y la genética pueden afectar en la aparición temprana de canas, considerada por debajo de los 30 en la población caucásica. Estas son todas ellas y están íntimamente relacionadas entre sí. Por ejemplo, un déficit de vitaminas y minerales, sobre todo, la B12, el hierro, el zinc y el cobre. Estas son esenciales para el cabello. Las enfermedades como el vitíligo que es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de manchas blancas sobre la piel o la alopecia areata afectan a los melanocitos y pueden generar los primeros mechones blancos. El hipotiroidismo o hipertiroidismo alteran el metabolismo y pueden afectar a la pigmentación. Por último, y con sorpresa, el tabaco está relacionado por el estrés oxidativo que se genera en las células.

