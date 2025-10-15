Cinco películas que deberías ver con tu hijo antes de cumplir 12 años: Enseñan resiliencia, inclusión y gratitud

La adolescencia es una etapa complicada para la mayoría de padres y, para los propios hijos porque viven muchos cambios en un corto plazo de tiempo. Además, este momento coincide con conocerse a uno mismo y a nuevos amigos que descubren nuevas cosas que durante la infancia habían ignorado por completo. Sin embargo, el cine es una de las mejores herramientas para enseñar valores.

La psicóloga Silvia Severino enumera las cinco películas que deben ver los niños hasta 12 años y que enseñarán grandes lecciones que le harán aprender un poco más sobre el concepto de las relaciones y de la vida en general

Cuáles son las películas que deben ver los niños antes de cumplir 12 años

For the birds : Se trata de un corto de Pixar que enseña resiliencia y a no dejarse vencer por la burla, a través de la historia de un grupo de pájaros que se rien de un ave más grande y torpe. Sin embargo, la situación se da la vuelta de golpe, teniendo un mensaje muy claro para los más pequeños. La burla afecta tanto a las personas que la reciben como aquellos que la hacen, que recibiran consecuencias en el futuro.

Piper : Este otro corto de Pixar habla de bondad, inclusión y como cada reto es una oportunidad para aprender. Una historia que muestra la transformación de un pollo en un ave valiente y seguro de sí mismo. Aquí la enseñanza es que estaba rodeado de animales que le ayudaron.

Bao : Este corto de Disney enseña sobre el amor de los padres, el desapego y como soltar también es amar. Durante la adolescencia los progenitores quedan en un segundo puesto adelantados por los amigos. Así que en esta historia se hace una metafora sobre el proceso de dejar crecer a los niños, sin que afecte en el amor.

The Present : Este corto profundiza en valores como la gratitud, la aceptación de las diferencias y la empatía. Narra la historia de un niño que recibe un cachorro con una discapacidad. Este en un principio lo rechaza, pero pronto se da cuenta que el perro es un reflejo de la realidad que está viviendo. Enseña que las limitaciones no definen a las personas.

Partly Cloudy: Es un corto que deja una lección sobre el trabajo en equipo y como cada error importa. Durante la adolescencia, los niños se someten a muchos cambios y es el mejor momento para que entiendad que deben pensar cada decisión que toman porque los errores pueden traer consecuencias como una pérdida de un amigo o de algún objetivo dentro del instituto.

