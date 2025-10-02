La influencia de los padres en las decisiones de pareja: ¿por qué repetimos patrones y cómo identificarlo?

Todas las relaciones están interconectadas, aunque pueda parecer una locura. Algunos patrones que antes se vivían como hijos, ahora se experimentan en el propio cuerpo. Son acciones que van pasando de generación en generación en un bucle interminable. El problema llega cuando esos comportamientos no nos gustan y buscamos solución para cambiarlos.

Los estudios psicológicos demuestran que las relaciones familiares tienen un impacto profundo sobre las formas de actuar y la manera de interactuar con los demás, no solo afecta al plano amoroso. Estos pueden llegar a afectar al bienestar emocional y generar mucha ansiedad.

Por qué se repiten patrones

Algunos de ellos pueden ser muy sutiles, pero también actúan con fuerza en las relaciones de pareja. La psicología respalda que es muy normal y la psicóloga Nela Osorio explica por qué se repiten.

En primer lugar, todos hemos crecido viendo los patrones que seguía cada familia. Sin quererlo, hemos absorbido comportamientos que ya consideramos como nuestros aunque nos lo hayan implantado nuestros padres sin darnos cuenta. Por ejemplo, si se ha visto tener prácticas tóxicas y no hemos sabido identificarlas, puede que en ese momento lo hayamos captado como aptos para replicarlos.

Las inseguridades no resueltas que hemos recogido durante la infancia, por lo general, suele acompañarnos en la edad adulta. Sin duda, esto genera problemas de dependencia emocional o una comunicación deficiente. Normalmente, en la edad adulta se buscan personas que son afines a nuestras figuras parentales porque nos sentimos como en "casa" y, si estos han tenido acciones favorables que hemos captado será una buena noticia, pero si, por el contrario, estas han sido negativas puede traer problemas en el futuro.

El miedo al cambio también tiene mucha influencia, puesto que aunque sepamos que dichos comportamientos no son idílicos, preferimos esa situación que cambiar y todo sea peor.

Cómo identificar los patrones repetidos

Ya que estos comportamientos son difíciles de identificar porque pertenece a una personalidad que se ha ido desarrollando a lo largo de los años, la psicóloga nos da las claves para que sea mucho más fácil verlos y erradicarlos. Por ejemplo, si normalmente se discute por las mismas cosas es un indicio de que se podrían estar repitiendo los patrones.

La elección de pareja también influye, sobre todo, si esta es muy similar a tus progenitores. La comunicación también es un reflejo, sobre todo, si te cuesta expresar las emociones o las necesidades con tu pareja. Sin duda, va relacionado con huir de los problemas, en vez de, afrontarlos y resolverlos.

